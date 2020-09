Judith Aular: Sin transporte ni gasolina no podemos comenzar las clases presenciales en LUZ

En su entrevista con QUÉ PASA, la rectora encargada de la universidad indicó que por los momentos no se tiene un reinicio de las clases presenciales en el contexto actual del estado

Maracaibo – El pasado 16 de agosto, el ministro para la Educación Universitaria, César Trómpiz, anunció que el 16 de septiembre comienzan las actividades administrativas en las universidades.

Tras sus declaraciones declaraciones se generó una idea generalizada sobre un comienzo de las clases presenciales para el 16 de septiembre. Sin embargo, dicho pensamiento es erroneo, ya que en el contactó telefónico que tuvo Trómpiz con Venezolana de Televisión (VTV), se habla sólo de la reactivación de las actividades administrativas en la universidades.

Para aclarar aún más el tema, el equipo de redacción de QUÉ PASA contactó a Judith Aular, vicerectora Académica y rectora (E) de la Universidad del Zulia (LUZ), quien indicó que no hay una fecha clara para reinicio de las actividades presenciales en la máxima casa de estudios zuliana.

Aular explicó que actualmente LUZ está en su periodovacacional, tiempo en el cual se están dictando los cursos vacacionales (de verano) y que ese periodo termina el 23 de septiembre.

Anunció que a finales de ese mes se realizará un Consejo Universitario que evaluará la situación de la universidad en medio de la contingencia por el coronavirus.

«Nosotros en septiembre tenemos que analizar la situación del Zulia, que es totalmente distinta a la de otros estados. ¿Si no hay gasolina, cómo se trasladan los profesores y estudiantes? Clases presenciales en estos momentos no son posibles », afirmó Aular. El Consejo Universitario será el encargado del analizar y evaluar la situación universitaria, porque a estas alturas no ha llegado el presupuesto, ni han bajado recursos en lo que va de año, ni siquiera, resaltó Aular «para comprar artículos de limpieza».

La rectora destacó que las actividades administrativas medulares no se han paralizado. Informó además que la situación en la se encuentra la universidad es tan precaria que hay un sólo autobús activo para el traslado del personal administrativo.

Clases virtuales

Judith Aular explicó que a raíz de esta situación la universidad se encargó de promover los cursos intensivos virtuales y que algunas facultades establecieron una serie de cursos intensivos hasta el mes de julio. «Otras aprovecharon para ponerse al día con la asignación de notas y las carreras que son por año comenzaron el anual», manifestó la rectora.

Sobre las carreras que imparten materias donde se requiere de manera obligatoria la presencia de los estudiantes, como por ejemplo los es Medicina, Aular comentó que dichas carreras han tratado de dar las materias que se puedan de manera virtual, dejando para luego las materias que son prácticas o pasantías.