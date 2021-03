Exige reembolso a funeraria

Maracaibo – Edgar Valero, denunció en su visita a QUÉ PASA, que la funeraria Credimara no prestó sus servicios velatorios luego de la muerte de su cuñado Douglas Fuenmayor.

Valero explicó que Nurys Bazabe es la titular del contrato y concubina del fallecido y agregó que por un error del operador de Credimara -con más de 25 años en el ramo funerario- no les cumplieron el contrato, preestablecido desde 2018, por lo que debieron contratar a otra funeraria para realizar el proceso velatorio, «llamamos a la funeraria y el operador no avisó y entre una cosa y la otra finalmente no nos dieron el servicio y optamos por buscar otra funeraria, pero tuvimos que pagar todo», explicó Valero.

En este sentido, los familiares están reclamando el reintegro del dinero para cubrir los gastos de la otra funeraria, «estamos reclamando un derecho, no pidiendo nada. Hacemos un llamado al señor Ocando, dueño de la funeraria, para que nos atienda y solucionar este problema que quizás el desconoce porque sabemos que es un hombre respetable».