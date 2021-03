Las aguas servidas, los huecos y la basura acaban con la avenida Pomona

Y es que los huecos en la vía se cuentan por miles, las aguas servidas fluyen libremente por la calle y la basura, está en cada esquina al lado de las vivienda

Maracaibo- Vecinos de la avenida 19 C, sector Pomona, parroquia Manuel Dagnino, desde los transformadores hasta la entrada de la Urbanización El Pinar; están desesperados por las pésimas condiciones en las que se encuentra la avenida por donde diariamente transitan cientos de personas.

Y es que los huecos en la vía se cuentan por miles, las aguas servidas fluyen libremente por la calle y la basura, está en cada esquina al lado de las viviendas.

En la entrada al barrio Los Ándes, se acumula regularmente basura, los huecos y las aguas servidas tienen angustiados a los vecinos, quienes claman desesperados por una solución; ya que según ellos, han llevado cartas a diferentes instituciones de la Alcaldía y no pasa nada.

Una vecina quien no se quiso identificar, residente a escasos metros del bote de aguas servidas y donde dejaron la carcaza de un carro, manifestó que «desde hace un año el aseo no pasa por aquí» y añadió que cuando pasaba no se llevaba todos los desperdicios, ya que la cantidad de basura sobrepasaba la capacidad del camión; de igual modo manifestó que los trabajadores del aseo, «le pidieron a los vecinos que arrojaran al basura en la esquina» al parecer por la escasez de gasolina y los pocos camiones con los que cuenta. Sin embargo, no fue colocado un contenedor de basura en el lugar, por lo que los vecinos optaron por dejar la basura en medio de la calle o en cada esquina.

Desde pocos metros antes de Los Transformadores, hay que sortear los huecos en la vía y rogar porque no se rompa la amortiguación de los carro, dijo un transeúnte; esto es aprovechado por los delincuentes de la zona para atracar a los choferes. «Por aquí no pasa el Alcalde, a que por su casa no se ve esto», reclamó una vecina.

De igual modo, manifestó que por toda la zona las casas tienen las cloacas tapadas y se desbordan al llegar el agua cada mes y que además al sitio, llegan burreros y carretilleros de todas las zonas vecinas a dejar la basura, en la calle.

«Ahí tiran animales muertos, basura, pedazos de carros, de todo y cuando ya hay bastante la queman, y con ese humero nos ahogamos todos por aquí, siempre pasa eso y ya tiene más