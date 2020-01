Comerciantes en Maracaibo reciben el billete de 500 bolívares a regaña dientes

QUÉ PASA una vez más realizó un recorrido por varios puntos del casco central de Maracaibo, con el propósito de recoger las opiniones de los usuarios y algunos comerciantes de la localidad con respecto a la eliminación del billete de 500 bolívares



Maracaibo- La escasez de dinero en efectivo agobia cada día más a los marabinos, y es que conseguir el papel moneda para pagar el transporte público, estacionamientos o comprar comida requiere invertir horas de espera en los bancos de la entidad o hasta pagar por ellos.

A este problema se suma el rechazo a aceptar el billete de 500 bolívares por parte de los comerciantes de Las Pulgas -el llamado “Banco Central de Maracaibo”-, que para muchos maracaiberos son éstos quienes imponen la circulación o no de los billetes en la capital zuliana.

Cabe destacar que en Maracaibo, la segunda mayor ciudad de Venezuela, ya se eliminó el uso de los billetes de 100 y 200 bolívares del actual cono monetario.

Esta práctica comenzó en 2019 cuando los comerciantes de Las Pulgas dejaron de aceptar los billetes de baja denominación (2, 5, 10, 20 y 50) empujando su desaparición. Actualmente amenazan con seguir exterminando el cono monetario de curso legal, induciendo una presión adicional al problema de la inflación.

Por ejemplo, con el rechazo a aceptar el billete de 500 automáticamente todo pasará a costar como mínimo 10 mil bolívares y desaparece la posibilidad de comercializar productos cuyos precios no se calculen en múltiplos de 10.

Este abuso está ocurriendo como si fuese normal que los comerciantes de Las Pulgas tengan la potestad de fijar políticas monetarias exclusivas del Banco Central de Venezuela… y ninguna autoridad hace nada.

Lo que dice la calle

El equipo reporteril de QUÉ PASA una vez más realizó un recorrido por varios puntos del casco central de Maracaibo, con el propósito de recoger las opiniones de los usuarios y algunos comerciantes de la localidad, con respecto al rechazo a recibir el billete “más chiquito” que circula en nuestra ciudad.

Rafael Ríos (Comerciante): He visto a muchos comerciantes que no te los aceptan, por ejemplo los vendedores de cigarros, de chupetas y los cubitos. Yo sí los acepto, porque si llega un billete de 50 mil bolívares con qué voy a dar vuelto.

Alirio Márquez (Consumidor): Tuve dificultad para que me aceptaran los billetes de 500 bolívares. Ya no los quieren recibir en ningún lado, solo quieren los de alta denominación. Quise comprar arroz y huevos y me dijeron que mitad y mitad (que cancelara en proporción de 50% con billetes de 500 y billetes “duros”).

Egles Fernández (Consumidora): Es bien difícil esta situación. Si cambio dólares me los pagan con billetes de 500 bolívares y uno o dos billetes de 50 mil. Y cuando voy a comprar me piden la mitad en billetes grandes y hasta traté de comprar unos caramelos y no me los querían aceptar (los billetes de 500).

Leudy Chourio (Comerciante de hortalizas): Aquí aceptamos los billetes de 500, quienes no los aceptan son los comerciantes de Las Pulgas. Ellos traen mercancía de Maicao y, si allá no quieren ese billete, al llegar aquí no te los reciben.

Hector Alaña (Consumidor): Vengo de comprar y hasta ahora me han aceptado el billete de 500 sin ningún problema, pero el fin de semana pasado vine y no lo estaban aceptando, pero allá adentro, en Las Pulgas.

Édison Romero (Consumidor): Ya no quieren aceptar nada, solo billetes de 10 mil bolívares en adelante, esta situación cada día es más difícil.

Gerardo Chacín (Comerciante de hortalizas): Eso se debe a que la gente no puede comprar en Los Filúos con los billetes de 500. Entonces, aquí vienen los buhoneros y no te los aceptan y la gente no halla qué hacer con los billetes. Nosotros (vendedores de hortalizas y legumbres) sí los aceptamos, pero eso también nos perjudica porque cuando queremos comprar algún artículo tampoco nos lo reciben.

Susana Castro (Comerciante de plátanos): No se entiende que no quieran recibir la moneda venezolana. Nosotros lo estamos aceptando. Hace dos semanas que no los quieren recibir (en Las Pulgas), te exigen mitad en billetes de 500 y la otra mitad en billetes de alta denominación.

