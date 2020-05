Alcalde Willy Casanova: Cerrado un mes el Mercado Santa Rosalía por coronavirus

Con la presencia de unos 200 funcionarios de las diversas instituciones municipales y efectivos militares y policiales, se dio inicio a la desinfección y recuperación de los espacios del Mercado Santa Rosalía de Maracaibo, por parte del Alacade Willie Casanova.

Maracaibo– “Aspiramos que el cierre sea por un mes”, manifestó el alcalde Casanova en la jornada de desinfección del populoso Mercado municipal cercano al conocido mercado Las Pulgas, ambos ubicados en el Casco Central de la capital zuliana, desde donde anunció el cierre por un mes del referido Mercado y los comercios ubicados en las vías adyacentes, así como de todos los buhoneros que habían invadido todo el vecindario

Alcalde Willy Casanova dando inicio a la desinfección del mercado Santa Rosalía de Maracaibo

“Lo primero que queremos es que no se convierta en una mini Pulgas, el Mercado Santa Rosalía y sus adyacencias, para eso desde hoy aplicamos el cierre completo del Mercado, y además el cierre de todos los negocios que están en las adyacencias del Mercado; negocios privados que están formando parte del entorno. Vamos a aprovechar el cierre, que será de aproximadamente un mes, para trabajar el bote de aguas servidas que está colapsado”, manifestó el Alcalde mientras supervisaba las obras de limpieza y desinfección en el Mercado, el domingo 31 de mayo.

Lea también Mañana domingo 31 de mayo la Alcaldía de Maracaibo cierra el Mercado de Santa Rosalía y desaloja buhoneros de sus alrededores

El cierre será de un mes, dijo el Alcalde; aunque no desestimó que podría permanecer cerrado el tiempo que sea preciso y mientras haya el riesgo de un foco de contaminación como el de Las Pulgas. “Que es lo que queremos: que luego que se supere la situación del coronavirus y del brote de infección que tenemos acá en las adyacencias del mercado Las Pulgas, pueda abrir el mercado Santa Rosalía, sin los problemas de aguas servidas con la vía completamente asafaltada y bueno, en proceso de recuperación integral de su infraestuctura”, aclaró Casanova.

El Alcalde Willy Casanova aspira reabrir el mercado en un mes

Así mismo, Casanova se refirió al reemplazo de las colapsadas tuberías de aguas servidas que afectan al Mercado y a las calles aledañas, y al respecto comentó que: Son cerca de 120 metros, que vamos a sustituir de una tubería de 10 pulgadas para mejorar todo lo que tiene que ver con el manejo de las aguas servidas, para luego proceder al tema del asfalto de la vía, detalló.

En los otros tres mercados que quedan abietos hay un proceso de desinfección, de control, de organización que nos permite mantenerlo funcionando; pero por ahora van a permanecer cerrados el mercado Las Platyita y el mercado Santa Rosalía.

El Alcalde supervisando la situación en la Zona con empresarios que hacen vida comercial en el sector

En cuanto a los vendedores que están dentro y fuera del Mercado, el alcalde manifestó que se realiza un estudio para determinar las zonas donde pudieran ser reubicados; no obstante, aclaró que es aún un estudio. E informó: Se está estudiando la posibilidad de activarlos en algunas zonas del Casco Central, pero todavía está en estudio; creemos que es muy temprano tomar esas decisiones, porque todavía el foco de contagio está vivo, está activo. Y la tarea nuestra es cortar el foco de propagación para que se abra el Mercado, deseamos hacerlo, pero que sea de manera segura tanto para el comerciante como para usuarios y usuarias.

La apertura de los mercados municipales se hará de manera segura y hasta tanto se compruebe que no haya perjuicio a la salud de comerciantes y usuarios y según las palabras del Alcalde: Lo mas importante para nosostros es superar el coronavirus y garantizar la vida de los maracaiberos y maracaiberas, no tenemos problema en esperar hasta que controlemos la situación, no sabemos cómo va a ser. El comportamiento del coronavirus en el Zulia ha sido distinto, ha sido mucho mas agresivo. Tenemos que tener paciencia y esperar que pase ésta situación; manifestó.

Casanova dando inicio la reahabilitacíon de las aguas servidas del Mercado

En la actividad participaron equipos, personal y funcionarios de Protección Civil de Maracaibo, Bomberos de Maracaibo, Instituto Municipal de Ambiente, Instituto Municipal del Aseo Urbano, Dirección de Aguas; además de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, Policía Municipal de Mracaibo y el Sebin, en total son cerca de 600 funcionarios que están participando, informó Casanova.

Este cierre es debido a la gran cantidad de buhoneros que se mudaron del mercado Las Pulgas hasta la periferia de Santa Roalía, generando un nuevo posible foco de contagio de coronavirus, por lo que se decidió cerrar y tomar medidas de protección de la ciudadanía que frecuenta el establecimiento.

Fotos: Juan Herrera