Beneficiarán a familias de El Manzanillo con políticas de protección alimentaria, salud y vivienda

Por una solicitud elevada por el Gobernador @OmarPrietoGob, asignamos a un equipo social y político para visitar el sector El Manzanillo de la parroquia Francisco Ochoa. Conocimos el caso de 30 familias que van a recibir el apoyo y asistencia social del Gobierno Regional y Municipal con políticas de protección alimentaria, salud y vivienda. Daremos un seguimiento con el personal social de nuestro despacho y salud, para proteger dichas familias. – ¡Con AMOR todo es posible!….