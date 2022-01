Becados de la gestión pasada pasaran al programa de becas JEL

El gobernador indicó programa de becas será relanzado y que su gestión anunciará en los próximos días la estructura del primer censo y hacia donde lo vamos a orientar

El gobernador Manuel Rosales ratificó su compromiso para que ningún estudiante se quede sin su beca Jesús Enrique Lossada (JEL), porque es un programa que fue creado en su anterior gestión y no hará de ello una distorsión del mismo.

«Ahora bien, yo se lo he dicho a las universidades, yo respondo de enero de este año. Allí no aparecen soportes, contratos ni convenios, como se administraban muchas cosas, sin ningún respaldo de ninguna naturaleza y yo tengo que administrar eso según la Constitución y la ley para que las cosas se hagan como se tienen que hacer», explicó el jefe del Ejecutivo zuliano.

Añadió que el programa de becas será relanzado y que su gestión anunciará en los próximos días la estructura del primer censo y hacia donde lo vamos a orientar.

«Los que están becados seguirán becados. Sería algo vil quitarle a un joven la posibilidad de estudiar. A mí no me interesa de qué partido es ese joven. A los jóvenes tienen que darle la oportunidad de que estudien y que se desarrollen. Hay que darles oportunidades y eso no nosotros no tenemos diferencia de ninguna naturaleza», destacó Rosales.

Dias antes del anuncio, el Diario Qué Pasa trató de comunicarse con fuentes de la gobernación el pasado jueves 6 de enero para conocer que pasaria con los becados de las antigua Luis Holmes, sin embargo no se obtuvo respuesta a la interrogante planteada.

En este sentido, el pasado 23 de diciembre, luego de que un grupo de 6500 becados mostrarán su preocupación por el bloqueo de sus becas en las diferentes universidades privadas del estado Zulia. a través de este medio de comunicación se sostuvo una conversación vía telefónica con Alejandro Boscán, Presidente de la comisión de enlace para alcanzar el diálogo entre los becados y las autoridades correspondientes.

Durante la conversación el funcionario había hecho mención del retorno de las Becas JEL y llamó a la calma a los estudiantes afectados, días después de darse a conocer esa información a través de este medio, la gobernación hizo el anuncio de forma oficial.