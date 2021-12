Alejandro Boscán: Las becas tendrán continuidad y los estudiantes beneficiados deben mantener la calma

Alejandro Boscan hizo un llamado a la calma y pidió a los estudiantes no preocuparse por este problema, ya que proximamente será solucionado

El pasado martes un grupo de estudiantes becados de diferentes universidades informaron al Diario Qué Pasa que debido al cambio de gestión en la Gobernación del estado Zulia, alrededor de 6 mil 500 becas de la fundación Luis Holmes (antigua FundaLossada) fueron bloqueadas por nueve universidades, debido a las dudas sobre la continuidad de esta asignación por parte de la Gobernación entrante. Este hecho ha generado cierta preocupación en el cuerpo estudiantil quienes han visto con incertidumbre la continuidad de sus estudios académicos.

Ante esta situación, el equipo del DiarioQuePasa se comunicó vía telefónica con Alejandro Boscán, Presidente de la comisión de enlace para alcanzar el diálogo entre los becados y las autoridades correspondientes, para conocer sus impresiones con respecto al tema. En este sentido, Boscán manifestó que se están realizando todas las gestiones necesarias para solventar el problema. El encargado de aclarar las dudas de los estudiantes afectados por esta situación, dejo claro que los beneficiarios de las becas Luis Holmes continuaran disfrutando de ese beneficio.

«En este momento tenemos una comisión establecida para solventar el problema, los 6000 estudiantes que presentaron el inconveniente volverán a tener su beca próximamente», indicó.

Llamado a la calma

Alejandro Boscan hizo un llamado a la calma y pidió a los estudiantes no preocuparse por este problema, ya que en las próximas semanas será solventado y todos aquellos que se han visto afectados podrán continuar sus estudios con total normalidad. Asimismo, el funcionario indicó que durante la nueva gestión las becas volverán a llevar el nombre de Fundalossada. Por último, envió el siguiente mensaje: «Lo único que puedo decirle a las personas que se preocupan por la inactividad de sus becas, es que tengan calma, nosotros estamos trabajando bajo un sistema que próximamente pondrá todo en orden y dará solución a este problema. No deben preocuparse», finalizó Boscán.

Un proceso lento

Por otro lado, una fuente de la gobernación con conocimiento del tema pero que no tiene autorización para declarar señaló que el proceso para reintegrar las becas será lento, debido a que la administración saliente no dejo actas sobre las becas entregadas durante la gestión anterior. Por tal motivo todo se tiene que verificar desde cero con la finalidad de constatar que no hay deficiencias o deudas con las universidades, así como también para conocer cuántas personas están adscritas al programa de becas.

« Por ahora todo se mantiene paralizado hasta que no se designe al nuevo director. No se podrán iniciar los procesos administrativos, debe llegar una nueva persona y verificar qué se hizo, que no se hizo», puntualizó.