Aún no llega la jornada a los yukpas

Lo que se ofreció como una cayapa para llevar salud y mitigar el hambre y las enfermedades que aquejan a unas 150 familias que acampan en espacios públicos, quedó en veremos por parte de las legisladoras

Maracaibo- Los indígenas yukpas asentados en la Autopista 1 con la Circunvalación 2, en los límites entre Maracaibo y San Francisco, aún esperan la jornada de alimentos y medicinas ofrecida por las legisladoras indígenas regional y municipal, sin que hasta la fecha haya habido respuesta.

En visita realizada por el equipo de Qué Pasa por cuarta vez al lugar, constatamos que las condiciones de vida de las familias sigue siendo crítica, sin que hasta el momento nadie les brinde ayuda, aún cuando es un mandato constitucional.

Uno de los residentes quien se identificó como Ramón, manifestó «queremos que venga (la diputada Echeto) ella vino y se hizo fotos, nos dijo que iba a traer comida y alimentos y no ha cumplido», al referirse a la jornada anunciada.

El hambre agobia

«Aquí hay niños enfermos, hambre y desnutrición!», dijo el indígena, quien añadió que «estábamos contando con esa jornada y no nos cumplió», a su vez expresó que en e Kilometro 22, la Alcaldía de San Francisco llevó una jornada de atención médica y repartió alimentos y «por aquí ni vienen», protestó el indígena.

«Nosotros queremos algo de comer, aquí hay como quince familias y quedamos esperando, queremos decirle que no hagan más eso. Aquí solicitamos comida, medicinas. Ahorita todos los muchachos tienen gripe y hay unos con fiebre», refirió el yukpa en tono molesto a lo que se le sumo una mujer airada y gritando «aquí vinieron a engañarnos, ofreció y no cumplió».

«Nos las arreglamos como podemos, nadie nos ha ayudado, comemos con lo que pedimos, pero si no nos dan ese día no comemos, si no nos regalan nada no comemos y los niños siguen pasando hambre», aclaró el hombre.

De igual modo el indígena manifestó que están dispuestos a dejar los espacios publicos, pero si les ofrecen un lugar donde sean trasladados y puedan vivir según sus costumbres.

Visita esperada

Se desconocen los motivos por los cuáles la anunciada jornada no se ha concretado; sin embargo, tratamos de hacer contacto telefónico con la diputada indígena del Consejo Legislativo del estado Zulia, Dorelis Echeto para acalarar las dudas y no respondió al llamado ni a las preguntas.

La concejala indígena de Maracaibo, Arli González, respondió a los llamados, ni a las preguntas hechas por este periodista, ambas dejaron los mensajes de Whatsapp en azul.

Se espera que las legisladoras tengan a bien informar a sus votantes los motivos por los cuáles no se ha llevado a cabo la esperada jornada y no continúe el engaño.