Apagón general afectó a nueve estados del país

Maracaibo– En la noche de ayer se registró un apagón que dejó sin electricidad a nueve estados del occidente del país, incluyendo al Zulia. A las 8:00 pm toda la capital zuliana y la Costa Oriental del Lago quedaron en penumbras.

Fuentes de Corpoelec confirman que una explosión en la subestación Cuatricentenario de 400 kilovoltios afectó el servicio en la Costa Occidental del Lago.

La Corporación Eléctrica Nacional publicó en su cuenta de Twitter a las 9:40 pm que su personal se encontraba trabajando en reestablecer la electricidad en la Costa Oriental. Sin embargo, no se mencionó nada de Maracaibo ni de los otros tantos municipios afectados.

Además del Zulia, los estados Mérida, Táchira, Lara, Barinas, Apure, Falcón, Portuguesa y Yaracuy sufrieron una grave falla en su sistema eléctrico.

Confirmed: A major power outage has knocked out internet connectivity in several states of #Venezuela as of 8:00 p.m. local time; high impact observed in #Tachira #Mérida #Zulia #Maracaibo #Trujillo; incident ongoing 🕯#22Ene #SinLuz #Apagón pic.twitter.com/3seG33oem1

