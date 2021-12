¡ALARMANTE! Universidades bloquearon a 6.500 bachilleres ante dudas sobre continuidad de las becas de la Gobernación

Sin respuestas sobre sus becas académicas se encuentran alrededor de 6 mil 500 bachilleres

Un grupo de 6 mil 500 estudiantes becados por la Fundación Luis Homez (anterior Fundalossada) manifestaron su preocupación por la continuidad de las becas debido al cambio de gestión en la Gobernación del estado Zulia ya que fueron bloqueados de los sistemas de las universidades en las que se encuentran cursando alguna de las 26 carreras disponibles en las nueve universidades adscritas a esta beca: URBE, Alonso de Ojeda, Iutepal, Santiago Mariño, UNIR, José Gregorio Hernández, UNICA, URU y Antonio José de Sucre.

Los universitarios señalaron a QUÉ PASA que debido a que el semestre ya culminó y el nuevo Gobierno aun no ha formalizado la situación económica con las universidades, estas casas de estudios decidieron no permitirles el acceso a las plataformas digitales para verificar sus estatus y notas académicas.

Ante esta situación algunos alumnos de Urbe se comunicaron con la plataforma tecnológica de esa casa de estudio y la respuesta que obtuvieron fue: «Los becados quedaron inactivos para el acceso a la plataforma de urbe. Deben de comunicarse directamente con la fundación».

Debido a estas circunstancias los bachilleres se comunicaron con Eddy Aguirre, el anterior Presidente de Fundación Luis Homez, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta.

La espera por las becas continúa

Sin embargo, aun no está definido quién quedará al mando de esta fundación lo que deja a estos 6 mil 500 estudiantes sin respuestas certeras sobre su futuro académico.

Cabe destacar que un gran número de bachilleres que habían sido seleccionados para una beca quedaron en el aire, pues desconocen si deben volver a optar por la beca o si ya perdieron la oportunidad de estudiar con el apoyo de esta fundación.

Por otro lado, una fuente de la gobernación con conocimiento del tema pero que no tiene autorización para declarar señaló que hasta que no se designe al nuevo director no se podrán iniciar los procesos administrativos, «debe llegar una nueva persona y verificar qué se hizo, que no se hizo»

Asimismo hay un contacto telefónico – +584121396368- que le pertenece a Alejandro Boscán, presidente de la Comisión de enlace para alcanzar el diálogo entre los becados y las autoridades correspondientes, para hacerle llegar dudas sobre este particular.