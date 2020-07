Alcaldía de San Francisco coordina las políticas epidemiológicas del PASI fronterizo en la UNES

View this post on Instagram

#EnDesarrollo Desde el Despacho Comandante Hugo Chávez en la Ciudad de San Francisco, realizamos una reunión con el Estado Mayor de Salud para coordinar las políticas epidemiológicas del PASI Fronterizo en.la UNES. También evaluamos con el equipo de seguridad la protección de todos los centros de salud y el cumplimiento de las normas sanitarias. Que afortunados somos en Sam Francisco, al contar con un personal médico de primer nivel y cuyo compromiso es admirable. – #VamosPorMás @LaGranCiudadSF