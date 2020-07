Alcalde Dirwings Arrieta inspeccionó las condiciones del PASI fronterizo ubicado en la parroquia Francisco Ochoa

View this post on Instagram

Hoy inspeccionamos con el Estado Mayor de Salud las pruebas PCR y todas las condiciones del “PASI Fronterizo” ubicado en la parroquia Francisco Ochoa, sector Sierra Maestra en la sede de la Universidad Experimental de la Seguridad. Tenemos más de 900 connacionales en el PASI de la UNES y todo un equipo médico que ha observado los resultados epidemiológicos, cumpliendo las normas estrictas que ha determinado el Presidente @NicolasMaduro y el Gobernador @OmarPrietoGob, velando por la protección social de nuestro pueblo. Agradezco el esfuerzo de los oficiales de seguridad y el Director de la UNES, Coronel Julio Márquez por permitir trabajar en dichas instalaciones. Aquí venimos a colocar nuestra voluntad y el amor por seguir adelante contra la Pandemia del Covid-19. – #VamosPorMás @LaGranCiudadSF