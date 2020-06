Alcaldía de San Francisco continua con los trabajos sistemáticos en las estaciones de gasolina

View this post on Instagram

Continuamos el trabajo sistemático en las estaciones de gasolina con el Programa de Prevención y Control Sanitario #SaludSegura. Todas las mañanas salen nuestros hombres de Esoproambiente y Bomberos de San Francisco a realizar la desinfección en estos espacios mientras se atiende a la poblacion con el combustible. No hay descanso para nosotros, estamos desplegando todas las fuerzas sanitarias para fortalecer el cerco epidemiológico en la Ciudad de San Francisco. – #VamosPorMás @LaGranCiudadSF