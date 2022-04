Alcaldía de Maracaibo reorganizará las rutas y paradas del transporte público de la ciudad

La Alcaldía de Maracaibo iniciará el proceso integral de reestructuración, luego de la aprobación de la Ordenanza que regula las funciones del Imtcuma y la movilidad del transporte público y alternativo que circula en Maracaibo

A partir de la próxima semana, la Alcaldía de Maracaibo arrancará con la reorganización de las rutas y paradas del transporte público de la ciudad, a través del IMTCUMA (Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Pasajeros del Municipio Maracaibo), anunció el alcalde Rafael Ramírez Colina, durante su balance semanal de este lunes 11 de abril.

“Este proceso comenzará de forma integral luego de la Semana Santa porque vamos a ordenar el transporte en la ciudad. Ya nosotros tenemos clara cuál es la visión de la Maracaibo que queremos y dónde deberían ser las paradas”, declaró Ramírez Colina.

Además, la autoridad municipal destacó que la inversión que se necesita para realizar el plan de transformación de las paradas es tan grande como la de los proyectos ALA porque están desplegadas en toda una avenida.

“Vamos a ir trabajando en la ordenanza, que regula las funciones del Imtcuma y la movilidad del transporte público y alternativo que circula en Maracaibo, las rutas y paradas. Es muy importante no solo tener la ruta, también transformar las paradas. En muchos casos no las tenemos, la chocaron, se las llevaron, las vendieron como chatarra, como las rutas dejaron de pasar ya la gente no sabe dónde se agarra el transporte. Por tanto, tenemos que hacer todo un esquema de señalización que incluya nuevas paradas”, explicó.

Censo para los motorizados

También, en su encuentro con los medios, el Alcalde dijo que se está estableciendo un censo con la Policía Municipal de Maracaibo para crear una base de datos de las motos que circulan por el municipio, a través de una identificación numerada. “Esto nos permite saber quién es el dueño, quién es el conductor y en qué área es utilizada la moto”, recalcó.

Banco de Transformadores

Desde la Dirección de Asuntos Eléctricos de la Alcaldía de Maracaibo, se continúa revisando a través de censos el déficit de transformadores en la ciudad para abordarlos en un trabajo conjunto con las autoridades regionales y nacionales, informó Ramírez Colina.

“Nosotros gustosamente, la semana pasada, estuvimos acompañando al gobernador del Zulia, Manuel Rosales, en la inauguración del Banco de Transformadores que es una solución para resolver los problemas que tiene cada una de nuestras comunidades a lo largo y ancho de todo el estado”, aclaró el Alcalde.

En el caso de la Alcaldía, el ente encargado es la Dirección de Asuntos Eléctricos, creada por la anterior gestión sin utilidad que dejó 790 transformadores pendientes. “Ahora, esta Dirección sí tiene funciones, ha venido haciendo el censo y viendo que es lo que se puede hacer con la distribución”, puntualizó.