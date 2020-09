Alcaldía de Lossada intensifica la batalla contra la Covid-19

View this post on Instagram

El alcalde bolivariano Júnior Mujica beneficia a las comunidades con la donación de tuberías de seis pulgadas para la red de aguas servidas. Hemos beneficiado a los sectores: Guaicaipuro, Campo E’ Lata, Independencia, Balmiro León, Jaime Lusinchi, Las Cabrias y 24 de Julio, a esta última comunidad se le entregaron 1.200 metros de tubería para conectarse a la red de aguas servidas de La Concepción. #conjuniorgobiernaelpueblo