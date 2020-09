Alcaldía activa segundo equipo de bombeo para llevar agua a zonas altas de Santa Lucía y Olegario Villalobos

View this post on Instagram

Hoy encendimos dos equipos de bombeo de 250 HP en la Estación Santa María, los cuales recuperamos para llevar el agua a zonas altas de las parroquias Olegario Villalobos y Santa Lucía, específicamente a los sectores Creole y Gabaldon, Cerros de Marín, Cerros El Vigia, La Lago y Valle Frío. Un trabajo que hicimos en conjunto con @hidrolagozulia

para beneficiar a 30 mil familias que habitan en estos sectores. En medio de esta coyuntura tan difícil, estamos poco a poco y con dedicación quitándole problemas a los maracaiberos y maracaiberas, para brindarle mejor calidad de vida. ¡Seguimos trabajando por la Maracaibo que Renace! #MaracaiboRenace #WillyCasanova #Venezuela #Maracaibo #Mcbo #Zulia #Caracas #Agua #