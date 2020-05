Alcalde Mujica rechazó asesinato del secretario de seguridad de Lossada

Júnior Mujica informó que se comunicó el secretario de gobierno, Lisandro Cabello, para que se abra una investigación exhaustiva. Los cuerpos de seguridad ya están actuando en el caso

Lossada – La tarde de el jueves 14 de mayo dos motorizados fuertemente armados interceptaron al secretario de Seguridad Ciudadana y Frontera de la Alcaldía de Jesús Enrique Lossada, Miguel Parra, y le quitaron la vida de ocho disparos en diferentes partes de su cuerpo.

Parra, de 44 años, iba conduciendo su motocicleta por el sector Curva de Tellería, venía del lugar donde estaba viviendo y se dirigía a la Planta de Alimentos Hugo Chávez, propiedad del Consejo Comunal Nude Palito Blanco, desde donde despacha el alcalde Júnior Mujica, cuando fue abordado por delincuentes que le quitaron la vida. Era oriundo de Mérida y llevaba año y medio trabajando para la Alcaldía de Lossada, también había trabajado en la Alcaldía de Cabimas.

El alcalde Júnior Mujica expresó su repudio a este “vil asesinato” de un hombre que “no tenía fronteras, se vino de Mérida a defender el gobierno revolucionario el cual presido, mi más profundo pésame a su hija especialmente, que la conocí, trabajó y batalló con él”.

Mujica envió un mensaje a las bandas delictivas que aún operan en Lossada: “Envío un mensaje a esas bandas que todavía se resisten en el municipio. Nosotros queremos un municipio en paz y no vamos a descansar, ahora más comprometidos por la memoria de Miguel Parra, y por todos los caídos. Este es un municipio que estaba impregnado de mafias y hemos avanzado, y estoy seguro seguiremos avanzando. Esto no nos va a doblegar, más bien nos da un espíritu de compromiso y lucha para minimizar a este tipo de delincuentes, que a través del terror y el sicariato han querido someter al pueblo”.

“En Lossada aprendimos a vencer el miedo y no lo tendremos. Esto no es más que otra víctima de la guerra convencional que ha habido en este municipio desde hace año y medio. La hemos asumido y la seguiremos asumiendo. No nos doblegarán”, reiteró Mujica.

Informó que se comunicó el secretario de gobierno, Lisandro Cabello, para que se abra una investigación exhaustiva porque “esas bandas quieren aplicar otra vez la política del terror y extorsión a comerciantes”. Los cuerpos de seguridad ya están actuando en el caso.

Parra había sido amenazado. En varias ocasiones recibió mensajes de que lo iban a matar. Las notas llevaban un símbolo de un sapo, aseveró el Alcalde. “Me había dicho que estaba amenazado y para protegerlo le encomendé tareas fuera del municipio, lo había enviado a Punto Fijo, a Mérida, al Sur del Lago, buscando alimentos, precisamente para evitar, porque ese muchacho no era del municipio. Ayer, en sus tareas cotidianas se acercó a la estación de servicio para coordinar la logística, luego se fue a descansar, a echarse un baño, y cuando venía de regreso lo emboscaron en Curva de Tellería”.

El secretario de Seguridad Ciudadana había sido uno de los designados por el Alcalde, junto a otros funcionarios, algunos del DGCIM, para coordinar la programación y logística de la distribución equitativa de combustible que viene haciendo la Alcaldía a los sectores priorizados en la cuarentena, al respecto, el Alcalde mencionó que los “bachaqueros de combustible” del municipio andan muy molestos porque fueron desplazados. “Se habían adueñado de las estaciones de servicio de Lossada y ahora quedaron fuera al hacerse la distribución directamente por la Alcaldía, tal como lo ordenó el gobernador Omar Prieto”.

Miguel Parra era miembro del Movimiento Tupamaros y del Movimiento Bolivariano Revolucionario Hugo Rafael Chávez Frías. Sus compañeros de movimiento esperarán el cuerpo en la cabecera del Puente para hacerle un emotivo homenaje. Sus restos serán trasladados a Mérida, como así lo han solicitado sus familiares. “A sus compañeros de movimiento nuestro profundo pesar y nuestro compromiso de seguir la lucha”, manifestó el Alcalde.

Este es el octavo ataque que se ha registrado desde noviembre de 2018, y suman siete los fallecidos: David Mujica, Melecio Maparí, Adalberto Meleán, Michel Padrón, dos motorizados apodados El Mochuelo y El Gocho José , y Miguel Parra. En julio de 2019 el coordinador de Alimentación, Francisco Díaz, sobrevivió a 11 disparos.

