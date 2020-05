Aguas servidas siguen afectando zonas del mercado Santa Rosalía

Comerciantes y usuarios del mercado manifestaron, que es vital que el problema sea resuelto, pues afirmaron que la situación se ha tornado insostenible

Maracaibo – Ante la preocupación de los comerciantes y usuarios del mercado municipal Santa Rosalía de Maracaibo, de ser contagiados por el nuevo coronavirus Covid-19, denunciaron que esta zona padece de un grave desbordamiento de aguas servidas desde hace más de dos años.

Esto obedece a que en las adyacencias se encuentra una alcantarilla colapsada, que ha afectado a transeúntes, comerciantes, habitantes y un preescolar que hacen vida en la zona.

Calles inundadas

Los comerciantes y usuarios explicaron, que cuando llega el agua potable por las tuberías, la alcantarilla aumenta considerablemente su volumen ocasionando inundación en la arteria vial frente al mercado municipal.

A esto se suma, que la calle del sector se ha deteriorado en estos cinco meses de abandono, al punto en que es intransitable pasar por el lugar, porque se han producidos huecos que afectan tanto a los transeúntes como a los vehículos.

“En estos tiempos de coronavirus se deben extremar las medidas de prevención, pero no hacen nada para solucionar este bote, no puedo pasar con tranquilidad por esta calle porque siempre me llenan de agua sucia”, manifestó Gabriela Sánchez usuaria del mercado, quien mostró su preocupación ante este problema.

Por su parte, los comerciantes señalaron que esta situación ha generado la disminución de un 80 por ciento en las ventas.

“La gran parte de la clientela del mercado ha emigrado a otras zonas por no tener que soportar el olor putrefacto que tenemos por causa de esas aguas, además que con la cuarentena ya nadie viene por temor de salir”, dijo Yaniza Villalobos comerciante del mercado.

Varias denuncias

Sin embargo, los comerciantes indicaron que han realizado la denuncia del bote de aguas servidas en diferentes oportunidades, pero no han conseguido solución alguna, ya que ningún ente municipal se ha encargado de atender las demandas hechas por esta comunidad.

“Han venido personal de la alcaldía de Maracaibo a evaluar la situación, pero todo ha quedo igual, sin dar solución alguna”, denunció Yaniza Villalobos.

Cabe destacar, que la pandemia del Covid-19 se originó en un comercio de La ciudad china de Wuhan por no contar con las medidas óptimas de higiene necesarias en estos ambientes.

Por esta razón, tanto comerciantes y usuarios del mercado manifestaron, que es vital que el problema sea resuelto, ya que están expuesto ante la amenaza del covid-19, esto es dado a que deben continuar realizando sus actividades diarias soportando está insalubre situación.

Por último, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes a que se aboquen a dar prontas soluciones a la comunidad, pues afirmaron que la situación se ha tornado insostenible.

Afectados

Carolina Sanchez, es una comerciante que como muchos se queja del mal olor y las devestanjas que esto le trae a sus negocios. «Nosotros los comerciantes nos vemos apurados con estas aguas aquí, no vendemos mucho y podemos hasta enfermarnos».

Por su parte, Leinis Chacín, vecino del sector dijo que además el problema se presta para accidentes viales. «Ayer por estar esquivando las aguas negras me llego un carro, este problema lo tenemos desde más de un año y medio».

