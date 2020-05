Camiones cisterna en el estado deberán censarse para poder distribuir agua

Por orden del Gobernador del Zulia, Omar Prieto, todos los camiones cisterna tendrán que ser censados e identificados con una calcomanía autorizada por los alcaldes de los Municipios

Maracaibo – El pasado jueves 24 de abril, en una ruedas de prensa convocadas a diario, el secretario de gobierno, Lisandro Cabello anunció que a partir de ese mismo momento todos los camiones cisterna en el Zulia, deben censarse para que se identifique que están autorizados por los alcaldes de cada municipio, para prestar el servicio.

Esto con relación a la detención de 21 camiones cisterna por orden del Estado Mayor de Seguridad, por distribuir agua «no tratada» en las comunidades.

Agua gratuita

Acompañado de autoridades militares y el presidente de Hidrolago, Jorge Silva; el Secretario de Gobierno indicó que como una sanción para dichos camiones cisternas que distribuyan agua no tratada a las comunidades «deberán distribuir agua de manera gratuita», luego de que las unidades sean desinfectadas.

Además, Lisandro Cabello indicó que cumpliendo con una orden del gobernador del estado, Omar Prieto, se decidió que todos los camiones cisterna del estado deben estar censados.

Con el censo se le colocará una calcomanía y todo aquel que no la tenga estará violando la Ley, aseveró Cabello.

Asimismo, manifestó que todos los camiones serán cheados, por lo que en el caso de que la carga no este registrada será señal de que el conductor cargó en una aguada ilegal. «Ilegal significa que es agua no tratada, agua que no tiene cloro, agua cruda», aclaró.

«Y el que crea que puede burlar al Estado estando advertido, puede terminar en un proceso judicial porque esto es un delito. Ellos (los camioneros) saben lo que estaban haciendo», recalcó.

Esquema de distribución

Sobre los sitios autorizados para llenar de agua a los cisterna, Jorge Silva, presidente de la Hidrológica del Zulia, informó que se trata de cuatro aguadas que tiene autorizadas la empresa hidrológica del estado.

En este sentido, Jorge Silva indicó en Maracaibo uno de los sitios permisados es la estación de bombeo Planta C, que aseguró «es una de las principales aguadas donde se pueden llenar 50 camiones cisterna en un lapso de una hora en tiempo promedio».

«Eso se pudiera elevar un poco más hasta alcanzar 70 camiones. De esta forma, nos quedamos con 70 camiones suficientes para poder atender la demanda», dijo el presidente de la Hidrológica.

Del mismo modo, indicó que la segunda agua autorizada es la estación de bombeo Santa María, donde tiene una capacidad de almacenamiento suficiente para «poder cubrir la asistencia de algunos de los sectores afectados por la falla en suministro».

Otros de los lugares donde podrán llenar los camiones es el Estanque Redondo casi llegando a la Circunvalación 2, el Estanque Norte, que según Jorge Silva es una aguada que en un momento se le dio un «stop técnico» para poder disminuir la comercialización de los cisternas hacia la zona de Cumbres de Maracaibo.

Militares abordo

Por su parte, Jorge Silva indicó que todas las cisternas saldrán a distribuir acompañadas de la Fanb, la GNB, las policías y el Poder Popular organizado para que lleguen al destino previsto por Hidrolago.

Labores de reparación

Igualmente, el presidente de la Hidrológica indicó que se están continuando con las labores para instalar una cuarta línea de bombeo y, con la autorización de Gobierno Regional salir todo un equipo de trabajo para reparar las líneas de aducción y solucionar los problemas de fugas.

“Más de 150 personas nos vamos a vincular para estas labores y más de 80 trabajadores en nuestra planta Alonso de Ojeda, que está siendo intervenida con un gran proyecto de inversión nacional”, dijo.

El también ingeniero, Jorge Silva con dichos trabajos la Hidrólogo busca sumarse a “la estabilización del suministro de agua potable en todo el estado”.

Este 28 de abril, Hidrolago en conjunto del Gobierno Regional ejecutó labores de mantenimiento correctivo en ejes y acoples de la bomba vertical de la unidad 16 ubicada en la Estación de Bombeo Tulé.

Al respecto, el Secretario de Acuíferos, Héctor Soto, explicó que el mantenimiento efectuado permite recuperar 2 mil litros de agua potable por segundo que se distribuyen desde embalse Tulé hasta Planta C y su vez se distribuyen a 2 mil 500 familias de los municipios Mara, Miranda, Jesús Enrique Losada, Maracaibo y San Francisco.

Por su parte, Jorge Silva, presidente de Hidrolago informó que también se llevaron a cabo reparaciones de fugas en la Aducción principal de acero al carbono de 92 pulgadas de diámetro en el embalse Tres Ríos para recuperar 800 litros por segundo y beneficiar a 2 mil 500 familias de los municipios, Almirante Padilla, Mara, Miranda, Jesús Enrique Lossada y Maracaibo.

Foto: Cortesía