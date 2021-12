Nelson Socorro: Un maestro brillante de la medicina y está en Maracaibo

Un día, después de terminada la consulta médica que había solicitado al doctor Nelson Socorro, nos quedamos conversando sobre «medicina deportiva», especialmente del football y, allí, se despertó mi curiosidad periodística en relación con el personaje.

Tiempos más tarde busqué un nuevo encuentro y volví a tratar el tema, ampliando la información y, con la mayor discreción, le pedí información sobre su Curriculum Vitae: Con cuidadoso trato me declino el pedimento, pero el persistente periodista pudo más que el circunspecto médico.

Pasados los tiempos, insistí en mi pedimento porque veía a un doctor de una profunda y extensa formación médica.

Días después insistí y accedió, solo para mi consumo, darme algunos datos de su formación académica y, ante tamaño Curriculum , le pedí el faltante que no me daba y yo le requería, porque entre tantos estudios, a través de tiempos, cursados en diversas y afamadas universidades, donde había cursado post grados, a la vez que enseñado, en muchas de ellas sus conocimientos, persistía en quedarse en Venezuela y no irse al exterior por fama, más sabiduría y dinero; Vale decir, un venezolano más y, valga mi muy personal crítica a cuantos se van.

Es así como hemos podido hacer del conocimiento de sus enfermos la sabiduría que atesora, encerrándose con sus alumnos y llevando salud a sus enfermos, así como construyendo la difusión de la medicina venezolana. ¡Gracias amigo

El estudio, la investigación, la lectura, el aprender de los doctos y de los maestros, para después enseñar a los alumnos que sacian su curiosidad sin fin de aquellos que se instruyen con el saber de los cultos son, entre tantos disciplinados esfuerzos, el conjunto de la sabiduría.

Reunir su historial médico me costó, Dios y su ayudad, por momentos desafiantes, pero la constancia y el empeño me llevaron a informarme del quehacer de cada día del doctor Nelson Socorro.

Al final, después de tanto insistir, me dio copia completa de su Curriculum porqué le argüí que sus conocimientos los necesitan en el país y sus conciudadanos, a los cuales entrega tantas horas de su tiempo: Miles de horas al servicio de la medicina, curando sus pacientes.

A continuación su impresionante Currículum Vitae:

EDUCACION:

-BACHILLERATO Y PRIMARIA: COLEGIO GONZAGA (Segundo mejor promedio de la calse)

PREGRADO UNIVERSITARIO:

-ASISTENTE REGULAR AL CENTRO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL, LUZ, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO (HUM) DURANTE LOS 6 AÑOS DE LA CARRERA.

-INSTRUCTOR EN TECNICAS QUIRURGICAS EN EL CENTRO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL DEL HUM–LUZ A LOS INTERNOS Y RESIDENTES DEL POSTGRADO DE CIRUGIA GENERAL DEL HUM, SIENDO ESTUDIANTE.

-PARTICIPANTE EN EL EQUIPO QUIRURGICO DEL 1er. TRANSPLANTE DE CORAZON EN PERROS REALIZADO EN VENEZUELA Y CON MAYOR SOBREVIDA EN LATINOAMERICA.

-INTEGRANTE DEL EQUIPO DEL DR. HUMBERTO RIVERA DE CIRUGIA VASCULAR PARA INTOXICACIONES POR FOSFORADOS CON HIGADO DE CERDO.

-CIRUJANO O AYUDANTE EN MAS DE 150 INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN PERROS DE LA SALA DE CIRUGIA EXPERIMENTAL DEL HUM-LUZ.

-ASISTENCIA A MAS DE 30 EVENTOS CIENTIFICOS (PREGRADO).

UNIVERSITARIO:

-GRADUADO DE MEDICO CIRUJANO EN LUZ (1972).

POST GRADO:

-CURSO DE POST GRADO MEDICINA GENERAL UNIVERSIDAD DE MIAMIFLORIDA 1973.

-INTERNO EN CIRUGIA CARGO GANADO POR CONCURSO, HOSPITAL CHIQUINQUIRA DE MARACAIBO 1974.

-INTERNO DE CIRUGIA GENERAL ST. JOSEPH’S HOSPITAL – ESCUELA DE MEDICINA DE NEW JERSEY. 1975. USA.

-RESIDENTE DE CIRUGIA ORTOPEDICA. UNIVERSIDAD DE ROCHESTER. NY USA. 1975 – 1976.ROTACION EN SERVICIOS DE DR CHARLES ROB Y EVARTS MC COLLISTER- ROTACION CON EL DR KENNETH DE HAVEN EN SU LABORATORIO,PIONERO DE LAS SUTURAS MENISCALES ARTROSCOPICAS

-RESIDENCIA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DR JACK WICKSTROM ,DR RJ HADDAD Y DR THOMAS WHITECLOUD SUCESIVAMENTE UNIVERSIDAD DE TULANE, NEW ORLEANS. 1976 – 1980. USA

-ROTACION DE 3 MESES EN CALIFORNIA EN EL HOSPITAL DE REHABILITACION “RANCHO LOS AMIGOS” SERVICIO DE LA DRA JACKELINE PERRY

-JEFE DE RESIDENTES DEL POSTGRADO DE TRAUMATOLOGIA UNIVERSIDAD DE TULANE, NEW ORLEANS OTROS CURSOS DE POST-GRADO –FELLOWSHIPS EN USA –DESPUES DE LA RESIDENCIA

–FELLOWSHIP EN CIRUGIA DE LA MANO. UNIVERSIDAD DE DUKE (6 MESES)CON LOS DRS,LEONARD GOLDNER, JAMES URBANIAK Y EN EL LABORATORIO DE MICROCIRUGIA CON EL DIRECTOR -INVESTIGADOR TOM SEAVER.

–FELLOWSHIP CIRUGIA DE LA MANO EN EN LA UNIVERSIDAD DE TULANE EN EL BAPTIST HOSPITAL( CON EL DR DANIEL RIORDAN (1 año)

–FELLOWSHIP EN CIRUGIA DE MANO MICROCIRUGIA-REIMPLANTES EN EL JEWIST HOSPITAL ,LOUISVILLE CON LOS DRS .HAROLD KLEINERT, E. ATASOY, THOMAS WOLF y GRAHAM LISTER (6 MESES)

–FELLOWSHIP EN TRAUMATOLOGIA DEPORTIVA. CIRUGIA ARTROSCOPICA Y CIRUGIA DE LA RODILLA EN LA CLINICA DEL DR. JACK HUGHSTON –CHAMP BAKER -COLUMBUS, GEORGIA. UNIVERSIDAD DE TULANE – EMORY – AUBURN.

–FELLOWSHIP EN TRAUMA DEPORTIVO Y ARTROSCOPIA CON EL DR. JAMES ANDREWS, ALABAMA.

-FELLOWSHIP EN MICROCIRUGIA EN EL LABORATORIO DEL BAPTIST HOSPITAL. NEW ORLEANS. LOUISIANA POR 1 AÑO.

-ASISTENTE A CURSO SOBRE MINIFRAGMENTOS EN DAVOS SUIZA GRUPO AO

-CIRUGIA ARTROSCOPICA DE RODILLA VISITANTE, UNIVERSIDAD DE MIAMI – FLORIDA.

-CURSO SOBRE REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA, HOSPITAL DE CIRUGIA ESPECIAL DE NEW YORK./VISITANTE EN EL SERVICIO DEL DR J INSALL

-VISITANTE EN EL INSTITUTO ICOT EN LATINA – ITALIA.

-VISITANTE EN CIRUGIA ARTROSCOPICA EN MASS GENERAL, DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD, DR D. PATTEL, BOSTON.

-VISITANTE EN EL SERVICIO DE CIRUGIA DE LA MANO DEL MASS GENERAL HOSPITAL CON EL DR JEESSE JUPITER

–TOTAL POST-GRADO USA 9 AÑOS.

EXAMENES Y CERTIFICADOS ESPECIALES OBTENIDOS EN ESTADOS UNIDOS:

-ECFMG APROBADO (REVALIDA USA) EQUIVALENTE A LOS STEPS

-EXAMEN DEL FLEX APROBADO (LICENCIA PARA EJERCER EN TODOS LOS ESTADOS DE U.S.A.).

-BOARD MEDICO ESTADAL APROBADO EN LOS ESTADOS DE GEORGIA, LOUISIANA Y WASHINGTON.

-BOARD DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA DE USA, APROBADO EN 1982 (US BOARD CERTIFIED ORTHOPAEDIC SURGEON)

ESPECIALIDADES EN VENEZUELA:

– CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA.

– CIRUGIA DE LA MANO.

-CIRUGIA DE RODILLA, LESIONES DEL DEPORTISTA, ARTROSCOPIA.

-CERTIFICACIONES OBTENIDAS POR EL COLEGIO DE MEDICOS DEL ESTADO ZULIA – 1981.

CARRERA HOSPITALARIA EN VENEZUELA.

-ADJUNTO AL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA Nº 1 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO, DESDE ENERO 1982 HASTA EL ANO 2000

-ADJUNTO AL SERVICIO DE CIRUGIA DE LA MANO, HOSPITAL DR. ADOLFO PONS, DESDE ENERO 1983 HASTA EL ANO 2000

-INSTRUCTOR CENTRO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL, FACULTAD DE MEDICINA LUZ, MARACAIBO.

-FUNDADOR Y DIRECTOR DEL BANCO DE HUESOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO.(CERRADO ACTUALMENTE)

EXPERIENCIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA:

-INSTRUCTOR DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA EN EL POST GRADO, EN LA UNIVERSIDAD DE TULANE DURANTE LOS AÑOS 1976 A 1981 PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE MEDICINA

-PROFESOR ASOCIADO DE CIRUGIA ORTOPEDICA EN LA UNIVERSIDAD DE TULANE, DEPARTAMENTO DE CIRUGIA ORTOPEDICA.

– INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DEL CHARITY HOSPITAL DE NEW ORLEANS DESDE 1976 A 1981. (UNIVERSIDADES: LOUISIANA STATE Y TULANE).

-COORDINADOR DE POST- GRADO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO DESDE 1982 HASTA EL AÑO 1997, (AD HONOREN).

-PROFESOR-COLABORADOR. CURSO DE POST-GRADO CIRUGIA DE LA MANO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO HASTA EL AÑO 1982-1997 (AD HONOREN).

-DIRECTOR DEL PROGRAMA DE FELLOWSHIP EN TRAUMATOLOGIACIRUGIA ARTROSCOPICA DEL CENTRO MEDICO DE OCCIDENTE, CON FELLOWS DE VENEZUELA E ITALIA (PROGRAMA CON EL INSTITUTO ICOT DE LA CIUDAD DE LATINA, ITALIA).

-COLABORADOR EN LA DOCENCIA DE LOS POST- GRADO DE PATOLOGIA Y RADIOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO DESDE 1982 HASTA 1997.(AD HONOREN).

-PROFESOR COLABORADOR EN DOCENCIA DE PREGRADO DE LUZ. ROTACION ELECTIVA: CLINICAS PRIVADAS EN EL CENTRO MEDICO DE OCCIDENTE

-PROFESOR- COLABORADOR DE LA DOCENCIA DEL POSTGRADO UNIVERSITARIO DE IMÁGENES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL URDANETA EN EL CENTRO MEDICO DE OCCIDENTE.MARACAIBO,.

-ASISTENCIA A MAS DE 400 CURSOS. CONGRESOS. JORNADAS NACIONALES E INTERNACIONALES.

-AUTOR O COAUTOR DE MAS DE 40 TRABAJOS CIENTIFICOS.

-PARTICIPACION EN MESAS REDONDAS. SIMPOSIOS Y CONFERENCIAS DICTADAS EN EVENTOS CIENTIFICOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN MAS DE 200 EVENTOS.

-INVITADO NACIONAL A CONGRESOS, JORNADAS O CURSOS EN MAS DE 300 OPORTUNIDADES.

-COORDINADOR DE CURSOS SOBRE LA ESPECIALIDAD EN 70 OPORTUNIDADES.

-PROFESOR DE CIRUGIA ORTOPEDICA ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD DE TULANE. NEW ORLEANS. LOUISIANA (AD HONOREN) ACTUALMENTE.

-PROFESOR, CO-COORDINADOR EN LA DOCENCIA DE LOS POSTGRADOS DE TRAUMATOLOGIA DE LOS HOSPITALES: HUM, CENTRAL, NORIEGA TRIGO, COROMOTO,MILITAR Y ADOLFO PONS ACTUALMENTE (ADHONOREN) EN CURSO DE _ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA QUE SE DICTA ACTUALMENTE Y DESDE HACE 16 AÑOS EL EN LA SALA DE LA COMUNIDAD DEL CENTRO MEDICO DE OCCIDENTE

OTROS:

-SECRETARIO DEL COMITE ORGANIZADOR DEL II CONGRESO DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA DE LA MANO, AÑO 1984, MARACAIBO.

-MIEMBRO DEL COMITE ORGANIZADOR DEL III CONGRESO VENEZOLANO COMBINADO CON LA SOCIEDAD AMERICANA DE CIRUGIA DE LA MANO. CARACAS 1986.

-PRESIDENTE COMITE ORGANIZADOR CONGRESO DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA DE LA MANO AÑO 1988 MARACAIBO.

-SECRETARIO DEL COMITE ORGANIZADOR DE LAS JORNADAS NACIONALES DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA, TRAUMATOLOGIA Y CONGRESO BOLIVARIANO CELEBRADO EN MARACAIBO AÑO 1991.

-TUTOR DE MAS DE 50 TRABAJOS CIENTIFICOS DE RESIDENTES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA POST-GRADO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO LUZ DURANTE LA COORDINACION DEL POST GRADO

-MIEMBRO DEL COMITE ORGANIZADOR DE LAS JORNADAS NACIONALES DE CIRUGIA DE LA MANO AÑO 1990. MARGARI TA – NUEVA ESPARTA.

-CO-COORDINADOR I CURSO LATINOAMERICANO DE MINIFRAGMENTOS 1990. VALENCIA- VENEZUELA AÑO 1990.

-PRESIDENTE COMITÉ ORGANIZADOR DEL CONGRESO DE LA SVCOT MARACAIBO 1998.

-MIEMBRO FUNDADOR DEL GRUPO AO DE VENEZUELA.

-MIEMBRO FUNDADOR DEL CAPITULO ZULIANO DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE OSTEOPOROSIS.

-PROFESOR CONFERENCISTA DE NUMEROSOS CURSOS ORGANIZADOS POR EL GRUPO AO DE VENEZUELA.

-PRESIDENTE Ò COORDINADOR DEL PROGRAMA CIENTIFICO DE VARIAS JORNADAS CONGRESOS DE LA SVCOT INCLUYENDO EL CONGRESO REALIZADO EN MARACAIBO EN EL AÑO 2008.

-FUNDADOR Y COLABORADOR DE LA REVISTA DE BIOETICA DEL CENTRO MEDICO DE OCCIDENTE (CMO).

–MIEMBRO FUNDADOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS DEL COLEGIO DE MEDICOS DEL ESTADO ZULIA.

-ASISTENCIA A NUMEROSOS CURSOS SOBRE GERENCIA MÉDICA.

-PROFESOR DE LUZ AD HONOREM PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ROTACION ELECTIVA CLINICAS PRIVADAS EN EL CMO.

-DIRECTOR DEL PROGRAMA DE FELLOWSHIP DE TRAUMATOLOGIA ORTOPEDIA-CIRUGIA ARTROSCOPICA EN EL CMO.

-PROFESOR AD HONOREN POSTGRADO DE IMÁGENES-RADIOLOGIA, UNIVERSIDAD RAFAEL URDANETA, MARACAIBO-VENEZUELA.

-INTEGRANTE DEL COMITÉ ASESOR DEL CAPITULO ZULIANO DE LA ASOCIACION VENEZOLANA DE CLINICAS Y HOSPITALES PRIVADOS.

PREMIOS Y DISTINCIONES OBTENIDAS

-SOBRESALIENTE CALIFICACION DURANTE EL POSTGRADO DE CIRUGIA ORTOPEDICA EN LA UNIVERSIDAD DE TULANE, NEW ORLEANS, AÑOS 1976-1977-1978-1979.

-PREMIO COMO MEJOR INTERNO EN CIRUGIA HOSPITAL ST. JOSEPH’S ESCUELA DE MEDICINA DE NEW JERSEY 1975.

-JEFE DE RESIDENTES POSTGRADO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA UNIVERSIDAD DE TULANE AÑO 1979.

-PREMIO POR TRABAJO CIENTIFICO PRESENTADO EN LA SOCIEDAD ORTOPEDICA TULANE – CALDWELL, NEW ORLEANS, SEPTIEMBRE 1986.

-PREMIO NACIONAL DE CIRUGIA DE LA MANO AÑOS 1987-1989-1990 MENCIÓN DE HONOR AÑO 1991. OTORGADO POR LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA DE LA MANO.

-PREMIO NACIONAL DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA EN 6 OPORTUNIDADES OTORGADO POR LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA

-TUTOR DE NUMEROSOS TRABAJOS CIENTIFICOS PRESENTADOS POR LA RESIDENCIA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO DE LA CUAL FUE COORDINADOR Y GANADOR DEL PREMIO NACIONAL DURANTE LOS AÑOS 1987 – 1988 OTORGADO POR LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA.

-PREMIO AL MEJOR TRABAJO PRESENTADO EN LAS JORNADAS ANUALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO AÑO 1991.

-PREMIO AL MEJOR TRABAJO PRESENTADO EN LAS JORNADAS ORTOPEDICAS «RAFAEL BETANCOURT», HOSPITAL NORIEGA TRIGO, IVSS AÑO 1992.

-MAS DE 20 PLACAS DE RECONOCIMIENTO POR LABOR DOCENTE ENTREGADAS POR RESIDENTES DE POSTGRADO,ESTUDIANTES Y ASOCIACIONES CIENTIFICAS

-PREMIO AL MEJOR TRABAJO CIENTIFICO PRESENTADO EN EL VII CONGRESO CIENTIFICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LUZ .MARACAIBO 9 AL 12 DE MAYO.2017. TRABAJO: DESCRIPCION DE NUEVA TÉCNICA ENDOSCOPICA PARA EL TRATAMIENTO DEL SINDROME DEL TUNEL CARPIANO

INVITACIONES EN EL EXTRANJERO

-PROFESOR INVITADO A DICTAR LA CONFERENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA ORTOPEDICA DE LA UNIVERSIDAD DE TULANE 1984 – 1986. 1990 1994 1998 2003

-PROFESOR INVITADO POR LA UNIVERSIDAD DE HARVARD DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DE LA MANO. OCTUBRE 1986.

-PROFESOR INVITADO POR EL GOBIERNO DE CHINA A VARIAS UNIVERSIDADES INCLUYENDO EL INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA DE PEKIN, ABRIL 1988. COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD: DR. JESSE JUPITER.

-CONFERENCISTA INVITADO EN EL I ENCUENTRO COLOMBO-VENEZOLANO DE CIRUGIA DE LA MANO. SANTA MARTA, COLOMBIA

-PROFESOR CONFERENCISTA INVITADO. SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA EN VARIAS OPORTUNIDADES.

-CONFERENCISTA CURSO AO EN MELGAR COLOMBIA 19 AL 22 DE JULIO AÑO 2000.

-PROFESOR INVITADO EN EL SALVADOR. SLAOT. CONGRESO DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA.

-PROFESOR CONFERENCISTA INVITADO AL XVII CONGRESO COLOMBIANO DE CIRUGIA DE LA MANO, OCTUBRE 1993.

-CONFERENCISTA PROFESOR INVITADO SOCIEDAD ECUATORIANA DE TRAUMATOLOGIA. 2001.

-CONFERENCISTA EN EL CONGRESO DE LA SLAOT CELEBRADO EN CHILE, DEL 26 AL 29 DE JULIO DE 2000. PROFESOR CURSO AO REALIZADO EN MIAMI .MAYO 31 /JUNIO 2 .2002

OTRAS DISTINCIONES

-PADRINO HONORARIO DE LA PROMOCION DE MEDICOS CIRUJANOS DR. ROLANDO HAACK BELLOSO. LUZ. AÑO 1987.

-PADRINO EPONIMO DE LA PROMOCION DE MEDICOS RESIDENTES EN CIRUGIA ORTOPEDICA CURSO DE POST-GRADO. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO AÑO 1990.

-PADRINO EPONIMO DE LA PROMOCION DE MEDICOS CIRUJANOS DR. NELSON SOCORRO MEDINA. LUZ. AÑO 1990.

-ORDEN CIUDAD DE MARACAIBO EN SU PRIMERA CLASE, SEPTIEMBRE 1998.

–DISTINCIÓN MIEMBRO HONORARIO DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA DE ITALIA OTORGADO POR LAS SOCIEDADES ORTOPÉDICAS ITALIANAS DE LAZIO (ALIOTO Y SOTEMI) EN SUS CONGRESOS ANUALES EN ITALIA (JUNIO, 1999), A LOS CUALES FUE INVITADO COMO PROFESOR CONFERENCISTA. ITALIA EN SEPTIEMBRE DE 1998.

-CONDECORACION ORDEN AL MERITO CIVIL 8 DE SEPTIEMBRE OTORGADA POR LA ALCALDIA DE LA CIUDAD DE MARACAIBO OCUBRE 2017

-MIEMBRO HONORARIO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA DE TRAUMATOLOGIA, 2001.-MIEMBRO HONORARIO DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA DE LA MANO 2003.

-BOTON DE HONOR AL MERITO, OTORGADO POR EL CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO ZULIA, JULIO 2010.

-RECONOCIMIENTO POR LA LABOR DOCENTE EN LA TRAUMATOLOGIA DE VENEZUELA DURANTE EL PROGRAMA TPT DE PROTESIS DE RODILLA REALIZADO EN CARACAS EL 04/05/2012.OTORGADO POR LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA ORTOPEDICAY TRAUMATOLOGIA

-RECONOCIMIENTO OTORGADO POR LA SVCOT COMO PIONERO DE LA CIRUGIA ARTROSCOPICA EN VENEZUELA. MARGARITA, JORNADAS DEL 63 ANIVERSARIO DE LA SVCOT (22 Y 23/07/2013).

-RECONOCIMIENTO (PLACA) DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGA (SVCOT) POR EL CONTINUO APOYO Y PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA Y POR HABER DEMOSTRADO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD Y FUNDAMENTALMENTE CON LA EDUCACION MEDICA CIENTIFICA COMO HERRAMIENTA TRANSFORMADORA DE GENERACIONES. ENTREGAD EN CARACAS DURANTE LAS 65 JORNADAS ANIVERSARIO DE LA SVCOT EL DIA 25-07-2014. HOTEL EMBASSY SUITESCARACAS.

-RECONOCIMIENTO –CONDECORACION – (MEDALLA Y DIPLOMA) “ORDEN DEL MERITO A LA EXCELENCIA EN SU UNICA CLASE DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA DE LA MANO Y MIEMBRO SUPERIOR POR EL APORTE AL DESARROLLO DE LA CIRUGIA DE LA MANO Y MIEMBRO SUPERIOR EN VENEZUELA DESDE 1986 Y ESPECIALMENTE DURANTE EL EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA SOCIEDAD EN EL PERIODO 1988-1990. OTORGADA ES CARACAS DURANTE LAS JORNADAS ANUALES LOS DIAS 13-15 DE JUNIO2015

-MIEMBRO TITULAR HONORARIO DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA.CARACAS 23 DE JULIO TRABAJO.PRESENTADO –TECNICA PERSONAL DE CIRUGIA ENDOSCOPICA DEL SINDROME DEL TUNEL CARPIANO 1500 CASOS

-EPONIMO DEL 57 .CONGRESO DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA.CELEBRADO EN VALENCIA.VENEZUELA. 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015

-ORDEN AL MERITO A LA EXCELENCIA DR.HERMAN DE LAS CASAS EN SU UNICA CLASE OTORGADA POR LA SOCIEDAD DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA DURANTE EL ACTO DE INSTALACION DEL 57 CONGRESO ANUAL DE LA SVCOT ,VALENCI.A VZLA 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015 DOCTORADO HONORIS CAUSA UNIVERSIDAD DEL ZULIA .MARACAIBO 2016.

-CONDECORACION ‘’ORDEN AL MERITO’’ DR TORRES VERA OTORGADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA POR LA CONTRIBUCION A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA RECIBIDA EL DIA 5 DE NOVIEMBRE 2019.MARACAIBO .VENEZUELA.

-MIEMBRO HONORARIO DEL COMITÉ DE DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA .CARACAS .2016

-MIEMBRO DEL JURADO DEL EVENTO CIENTIFICO DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA :LAS 3 EPOCAS .REALIZADO EN CARACAS EL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 DONDE SE EVALUARON LOS TRABAJOS DE ASCENSO A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DE MIEMBROS DE LA SVCOT.

SOCIEDADES A LAS CUALES PERTENECE O HA PERTENECIDO (29 SOCIEDADES NACIONALES E INTERNACIONALES):

1.-SOCIEDAD DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA: TULANE – CALDWELL.

2.-SOCIEDAD DE CIRUGIA DE LA MANO KLEINERT. (KLEINERT HAND SOCIETY). LOUISVILLE. USA.

3.-MIEMBRO DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA.

4.-MIEMBRO DE LA SOCIEDAD DE CIRUGIA DE LA MANO DEL DR. RIORDAN (RIORDAN HAND SOCIETY).

5.-ASOCIACION MÉDICA AMERICANA (AMA) (ASOCIACION MÉDICA DE LOS EE. UU.).

6.-AMERICAN TRAUMA SOCIETY. (ASOCIACION AMERICANA DE TRAUMATOLOGIA).

7.- THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION. (ASOCIACION AMERICANA MÉDICA PARA EL ESTUDIO DE LAS FRACTURAS).

8.- AMERICAN FRACTURE ASSOCIATION (ASOCIACION AMERICANA MÉDICA PARA EL ESTUDIO DE LAS FRACTURAS).

9.- SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA DE LA MANO. MIEMBRO TITULAR Y EXPRESIDENTE.

10.- MIEMBRO DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA.

11.-MIEMBRO DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA.SICOT

12.-MIEMBRO DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE RODILLA Y ORTOPEDIA DEPORTIVA. HUGHSTON.

13.-MIEMBRO DE LA SOUTHERN MEDICAL ASSOCIATION. (SOCIEDAD DE MEDICINA DEL SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS).

14.-MIEMBRO DE LOUISIANA ORTHOPEDIC SOCIETY. (SOCIEDAD ORTOPEDICA LOUISIANA).

15.-MIEMBRO DE DUKE HAND CLUD. (SOCIEDAD DE CIRUGIA DE LA MANO DE LA UNIVERSIDAD DE DUKE).

16.-MIEMBRO DE LA SOCIEDAD DE EX-ALUMNOS DEL LABORATORIO DE MICROCIRUGIA DEL DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGIA. UNIVERSIDAD DE DUKE.

17.-MIEMBRO DE LA SOCIEDAD DE EX-ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE TULANE.

18.-MIEMBRO DE LA SOCIEDAD MEDICA: ST. JOSEPH’S HOSPITAL NEW JERSEY.

19.-MIEMBRO DE LOUISIANA MEDICAL SOCIETY (SOCIEDAD DEL ESTADO DE LOUISIANA).

20.-MIEMBRO DE LA SOCIEDAD DE TRAUMATOLOGIA DEL ESTADO DE GEORGIA.

21.-MIEMBRO DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE CIRUGIA ARTROSCOPICA Y DE RODILLA..

22.-ACADEMIA AMERICANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA. MIEMBRO DESDE 1982, Y ASISTENCIA A TODOS SUS MEETING DESDE ENTONCES.

23.-SOCIEDAD AMERICANA DE CIRUGIA DE LA MANO.

24.- COLEGIO DE MEDICOS DEL ESTADO ZULIA.

25.-AMERICAN COLLEGE OF SPORT MEDICINE (COLEGIO AMERICANO DE MEDICINA DEPORTIVA).

26.-MIEMBRO FUNDADOR DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE OSTEOPOROSIS CAPITULO ZULIANO.

27.-MIEMBRO FUNDADOR DE LA FUNDACION PARA AVANCE DE LA TRAUMATOLOGIA.(ZULIA)

28-MIEMBRO FUNDADOR DE : A.O ALUMNI INTERNACIONAL.CAPITULO VENEZUELA

29.-MIEMBRO DE LA : AMERICAN SPORT MEDICINE FELLOWSHIP SOCIETY (SOCIEDAD MERICANA DE ORTOPEDIA DEPORTIVA).

30.- MIEMBRO FEDERACION MEDICA DE VENEZUELA .

CARGOS EN SOCIEDADES CIENTIFICAS:

1.-SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA, CAPITULO ZULIANO, AÑOS 1984 – 1987.

2.-VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA, CAPITULO ZULIANO, AÑOS 1988 – 1990.

3.-BIBLIOTECARIO DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA DE LA MANO AÑOS 1986 – 1988.

4.-EX SECRETARIO DEL GRUPO VENEZOLANO PARA EL ESTUDIO DE LA OSTEOSINTESIS.

5.-MIEMBRO DEL COMITE DE CIRUGIA DE RODILLA DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA.EN EL PASADO Y ACTUALMENTE

6.-MIEMBRO DEL COMITÉ DE CIRUGIA DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR Y MANO DE LA SVCOT.

7.-PRESIDENTE CAPITULO ZULIANO SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA DE LA MANO 1990 – 1992.

8.-PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA AÑOS 1998-2000.

9.-EXPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA DE LA MANO.1988-1990

10.- VICE- PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA DE PIE Y TOBILLO. (ACTUALMENTE)

11.-MIEMBRO CONSEJO CONSULTIVO DE EXPRESIDENTES SVCOT.1998 AL PRESENTE

12.-MIEMBRO COMITÉ DE CREDENCIALES SVCOT. (2009-2011) (2011- 2013).(2013-2019

13-MIEMBRO DEL JURADO DE TRABAJOS LIBRES PRESENTADOS EN LOS CONGRESOS DE LA SVCOT. CONGRESOS AÑOS 2009-2011-2013-2015

14.-ELECTO MIEMBRO – COORDINADOR DEL COMITÉ DE CREDENCIALES DE LA SVCOT (MAYOR VOTACION CON UN TOTAL DE 207 VOTOS), MARACACAIBO 2013, PARA EL PERIODO 2014 – 2015.

15-ELECTO MIEMBRO DE LA COMISION DE EVALUACION Y MODIFICACINES DEL ESTATUTO DE LA SVCOT, POR LA JUNTA DIRECTIVA, CARACAS 02/10/2013.-2015.

16.-MIEMBRO DE LA COMISION DE CREDENCIALES DE LA SVCOT PERIODO 2016-2017 SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y DE TRAUMATOLOGIA

17.- PRESIDENTE POR 2 VEZ DEL CAPITULO ZULIANO DE LA SVCOT AÑOS 2013 AL PRESENTE,REELECTO.

18.- PRESIDENTE POR 2 VEZ DEL CAPITULO ZULIANO DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA DE MANO Y RECONSTRUCTIVA DE MIEMBRO SUPERIOR AÑOS 2013 AL PRESENTE

19-MEMBER OF THE INTERNACIONAL GROUP DEL CONSENSO INTERNACIONAL PARA INFECCIONES DEL SISTEMA MUSCULOESQUELETICO .REALIZADO EN PHILADELPHIA 2018 .ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD THOMAS JEFFERSON Y EL ROTHMAN INSTITUTE.(ICM. JULY 25-27)

20-MIEMBRO HONORARIO DEL COMITÉ DE PELVIS Y CADERA DE LA SVCOT

21-MIEMBRO HONORARIO DEL COMITÉ DE RODILLA DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGIA ORTOPEDICS Y TRAUMATOLOGIA (SVCOT)

EJERCICIO ACTUAL

-DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA. CENTRO MEDICO DE OCCIDENTE.

-JEFE DE SERVICIO DE CIRUGIA DE LA MANO – TRAUMATOLOGIA. CENTRO MEDICO DE OCCIDENTE.

– JEFE DE LA UNIDAD DE CIRUGIA ARTROSCOPICA Y DE TRAUMATOLOGIA DEL DEPORTE, DEL CENTRO MEDICO DE OCCIDENTE. DESDE EL AÑO 1982 (PIONERA EN EL PAIS), ACTUALMENTE SE DICTAN CURSOS DE ESPECIALIZACION EN EL AREA.

– DIRECTOR – CENTRO MEDICO DE OCCIDENTE.

-CORDINADOR DE ACTIVIDADES DOCENTES – CIENTIFICAS. CENTRO MEDICO DE OCCIDENTE.

– CO-ORGANIZADOR, COLABORADOR EN LA DOCENCIA DE LOS CURSOS DE POSTGRADO DE TRAUMATOLOGIA DE LUZ, HUM Y HOSPITAL CENTRAL. LUGAR: SALA DE LA COMUNIDAD CMO (DIAS VIERNES).

-PROFESOR ASOCIADO DE CIRUGIA ORTOPEDICA, UNIVERSIDAD DE TULANE, NEW ORLEANS.

-DIRECTOR. CRUZ ROJA. VENEZOLANA SECCIONAL .ZULIA

RECONOCIMIENTO ACTUAL 2021

RECIBIENDO DE LA ORDEN DR. ADOLFO D” EMPAIRE, CLASE ORO COMO RECONOCIMEINTO A LOS MERITOS HUMANITARIOS Y AL APOYÓ DADO EN TODO MOMENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CRUZ ROA DEL ESTADO – ZULIA, OTORGADA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2021 EN LA CIUDAD DE MARACAIBO.

HOBBIES:

–EQUITACION EN LA INFANCIA.

– GOLF. LLEGANDO A SER SUBCAMPEON NACIONAL CON HANDICAP «0» Y CAMPEON ESTADAL, GANADOR DE NUMEROSOS TORNEOS.

– FUTBOL.(SOCCER)