Confirman un caso de Coronavirus en Zulia, van 42 en Venezuela (+VIDEO)

Se confirman seis nuevos casos (4 Miranda, 1 Zulia y 1 que no dijo) Oficialmente en #Venezuela Suman 42 pacientes positivos

Caraca- El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez informó de 6 nuevos casos positivos de coronavirus en el país, siendo un total hasta ahora de 42 casos.

“Hasta el día de ayer en horas de la tarde teníamos 36 casos. Hoy 19 marzo hemos identificado 6 nuevos casos para llegar a 42 casos de coronavirus. 4 pertenecen al estado Miranda”, explicó Rodríguez.

En total van 42 casos de COVIDー19 en Venezuela: 20 Miranda, 8 Caracas, 5 Vargas, 2 Aragua, 2 Anzoátegui, 1 Mérida, 1 Cojedes, 1 Apure, 1 Zulia, 1 (?).

Otro paciente es de Maracaibo y viajó desde Cúcuta. Sobre el sexto caso no dio ningún detalle. Sin embargo dijo que todos los pacientes están recibiendo atención con la “colaboración de China y Cuba”.

Explicó que los nuevos casos están relacionados con los viajeros procedentes de España y Colombia, sobre este último agregó que “volvió a aparecer en Maracaibo, estado Zulia, otro paciente que también está vinculado con pacientes de Cúcuta”.

Jorge Rodríguez confirmó la llegada de 4 mil kits para realizar las pruebas para coronavirus. Indicó que con eso podrán evaluar a 320 mil personas.

El ministro aseguró que quedarse en casa es una de las maneras más efectivas de eliminar el virus.

“Creemos que la actuación clave es ir dos pasos por delante del virus, tratar de anticipar para evitar graves males como los ocurridos en algunos otros países del mundo”, señaló.

Rodríguez puntualizó que el pueblo de Venezuela lo único que tiene que hacer es mantenerse en sus viviendas, ya que “el único tratamiento para prevenir esta pandemia es la cuarentena social colectiva. Debemos mantenernos en nuestras viviendas”.

Reiteró el llamado a sectores de extrema derecha a no politizar la situación de emergencia que hoy le toca enfrentar a los habitantes de Venezuela, “esto no es un asunto de chavistas u opositores, este no es un asunto de una tolda política u otra, es un asunto que nos concierne a todos y a todas, debemos solidarizarnos. A este virus lo mata la solidaridad y debemos estar acompañados”.

Foto: Agencias