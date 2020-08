¡Van separados! Partido de Claudio Fermín rompe alianza electoral con mesa de diálogo nacional

Venezuela – De los partidos que integran la llamada mesa de Diálogo nacional, Avanzada Progresista (AP), MAS, Cambiemos, Copei y Esperanza por el Cambio postularán candidaturas unitarias para el evento electoral del 6 de diciembre.

Sin embargo, la tolda dirigida por Claudio Fermín, Soluciones para Venezuela, competirá fuera de la alianza por las 277 curules del Parlamento, “porque no cree en la polarización” entre el chavismo y la oposición que decidió participar.

“Nuestra posición desde un principio es que no estamos de acuerdo con la polarización y la vacuna contra eso fue la representación proporcional que es lo que garantizará el pluralismo político en la Asamblea Nacional (AN). Estamos contra las planchas unitarias”, expresó el miembro de la dirección nacional de Soluciones, Christian Chirinos a Efecto Cocuyo.

El dirigente adelanta que este miércoles 19 de agosto tienen previsto entregar los recaudos físicos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Admitió que desde el 10 de agosto comenzaron con las postulaciones de los abanderados vía electrónica.

Este martes el CNE anunció la extensión del lapso de postulaciones de candidatos a la AN hasta el 26 de agosto. El cierre, de acuerdo con el cronograma electoral, estaba previsto para 19 de agosto.

Candidatos “no negociables”

Soluciones postulará 554 abanderados en 1.136 parroquias de los 87 circuitos electorales entre principales y suplentes. No irá en alianza con los partidos de la Mesa, pero sí en más de 50% de las candidaturas con organizaciones del chavismo disidente como Redes de Juan Barreto y sectores gremiales como la Federación Campesina de Venezuela, sindicatos petroleros y de empleados públicos.

El otro 50% de las postulaciones se distribuye entre abanderados propios, entre los que se encuentran Claudio Fermín, Rafael Marín y el propio Chirinos y militantes del G4 (Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular) que no están de acuerdo con el llamado a la abstención de la dirigencia nacional.

Resalta que 49% de los aspirantes a la AN son mujeres, 50% hombres y 30% jóvenes menores de 24 años. A la pregunta de si quedan abiertos a negociaciones de última hora y declinar candidaturas, responde: “Es poco probable”.

“Vamos combinados, es decir, por un candidato principal de Soluciones hay un suplente de la alianza y viceversa”, acota.

Asegura que pese a que no se logró la alianza electoral perfecta, Soluciones sigue en la Mesa en los mejores términos con el resto de las organizaciones políticas porque el proceso de diálogo entre los factores políticos y el Gobierno nacional, subraya, debe continuar.

“Sí estuvimos abiertos a un espacio de negociaciones pero no bajo ese lema de la ‘alianza perfecta’, porque no es posible, no es viable”, sostiene.

70% de candidaturas unitarias

La secretaria del partido Cambiemos (Timoteo Zambrano) en Miranda, Iris De Franca, lamenta que Soluciones haya quedado fuera. Pero asegura que es un gran logro que AP, MAS, Cambiemos, Copei, Esperanza por el Cambio de Javier Bertucci, más la dirigencia que controla la tarjeta electoral de AD hayan acordado 70% de las candidaturas unitarias a la fecha.

Afirma que la prórroga otorgada por el CNE permitirá afinar detalles en las listas nacionales y con el tema de la paridad de género (50% de candidatos hombres y 50% mujeres) establecida por el ente comicial. Además, insiste, le permite a la alianza esperar un poco por los acuerdos con alcaldes, gobernadores e individualidades de oposición como Henrique Capriles Radonski.

“Seguimos conversando con alcaldes, gobernadores, movimientos como Alianza Ciudadana en Positivo (Acep), Movimiento Ecológico y diputados de la AN presidida por Juan Guaidó, quienes han dicho que si Capriles participa ellos lo harán”, asegura.

De Franca señala que fuera de los acuerdos unitarios también quedan quienes por decisión del TSJ controlan las tarjetas electorales de Primero Justicia y Voluntad Popular ante el CNE. A dichos partidos pertenece el grueso de diputados que integran la AN paralela dirigida por Luis Parra.

Rectificación

Sin mencionar nombres ni partidos, el secretario general del MAS, Felipe Mujica, llama a la rectificación de ciertos sectores que se niegan a ir en alianza a las parlamentarias. Mediante un comunicado emitido este martes, los invita a pasar por un proceso de rectificación en el que sea posible acordar planchas unitarias, sino en todos, en la mayoría de los circuitos electorales.

“Hay efectivamente la posibilidad de construir una alternativa como la que está planteada en este momento, por todos los que creemos en el proceso electoral (…) El 6 de diciembre implica tratar de hacer un gran esfuerzo para que la sociedad venezolana recupere el voto como instrumento de lucha”, reza el escrito.