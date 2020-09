Trifulca en la sede de Acción Democrática en Carabobo por toma de posesión de Winston González (+video)

Los efectivos irrumpieron escoltando a Winston González, designado por Bernabé Gutiérrez como secretario general de la organización política en Carabobo

El diputado Henry Ramos Allup, secretario general del partido blanco, denunció que policías municipales de Valencia, Policarabobo y el Cicpc irrumpieron escoltando a “un alacrán auto designado” secretario general de AD en el estado.

“Desalojan violentamente a las legítimas autoridades partidistas y amenazan con apresarlas”, afirmó el legislador.

Lea también: El toma y dame entre Yon Goicoechea y Juan Carlos Caldera tras el indulto otorgado por Maduro

Hace dos semanas Bernabé Gutiérrez, quien es reconocido por el TSJ como el secretario general de AD, designó a Winston González como secretario del partido en Carabobo. El que ocupaba ese cargo es Franmi Hernández.

González ha insistido en que es el representante de Acción Democrática en Carabobo porque “así lo decidió Bernabé Gutiérrez”, a quien el TSJ le asignó la conducción del partido.

Entre sus proyectos se encuentran reestructurar el Comité Ejecutivo Seccional y todos los municipios.

Es decir, sustituir a los dirigentes que están con Ramos Allup, como Franmi Hernández, Mariela Domínguez, de la Secretaría de Organización, y Efraín Alvarado, de la Secretaría Juvenil, de acuerdo con un artículo del diario local El Carabobeño.

Mientras que Hernández ha afirmado que su destitución para nombrar a González no es aplicable porque él nunca le ha seguido el juego al régimen.

“Yo siempre he estado en las filas democráticas, en el partido del pueblo y allí me sigo manteniendo. Por eso no me pueden destituir”, dijo a El Carabobeño.

En este momento policías municipales de Valencia, Policarabobo y CICPC escoltando a un alacrán auto designado secretario general de AD en Carabobo asaltan sede del Comité Ejecutivo Seccional, desalojan violentanente legítimas autoridades partidistas y amenazan con apresarlas. — Henry Ramos Allup (@hramosallup) September 1, 2020