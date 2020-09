El toma y dame entre Yon Goicoechea y Juan Carlos Caldera tras el indulto otorgado por Maduro

En un tuit, Yon Goicoechea criticó el paso grave que daría el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski y lo llamó a abrazar la unidad. Su mensaje en en Twitter encontró respuesta por parte de Juan Carlos Caldera

Antes de que Jorge Rodríguez anunciara el indulto a 110 entre ellos líderes opositores, Yon Goicoechea criticaba el paso grave que daría el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski.

«Hacemos un último llamado para que, con nobleza, abrace la posición de la unidad», escribió el miembro de Volutad Popular en Twitter e hizo un llamado al representante de Primero Justicia a mantener el respeto que le han tenido a él.

Este tweet le valió una crítica de Juan Carlos Caldera, también miembro de la tolda amarilla, quien hizo un llamado a tener «empatía y madurez» con respecto a las decisiones tomadas.

“Nos hace falta MAS EMPATIA entre nosotros mismos y MADUREZ. Cuando para lograr tú libertad fuiste candidato a alcalde en contra de la línea de la unidad incluyendo a VP muchos entendimos. Pana recuperemos el respeto por la posición del otro!”, escribió Caldera.

Y la respuesta de Goicoechea no se hizo esperar.

“Yo estaba secuestrado en el Sebin tras siete meses encerrado sin ver la luz del sol. Tú estabas libre cuando fuiste a aceptar el soborno del que todo el país tuvo noticia”, con lo cual hizo referencia al sobre de dinero que recibió Caldera, visto en un video, y que, presuntamente, fue entregado por Wilmer Ruperti, empresario vinculado al chavismo.

Ante estos mensajes, el exdiputado Caldera apeló a la solidaridad de Goicoechea, destacando que “Todos hemos cometido errores pero sin duda algunos hemos aprendido y otros como tú al parecer aún no”.

Yon tu respuesta no me hace daño a mi sino a ti. Todos hemos cometido errores pero sin duda algunos hemos aprendido y otros como tú al parecer aún no. PD: NO fue un soborno. Lamento que olvides la palabra de solidaridad que en el momento me expresaste. Fuerte abrazo!! https://t.co/gz9Gw9PHSU

— Juan Carlos Caldera (@CalderaJuan) August 31, 2020