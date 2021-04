Trabajadores zulianos protestarán este sábado para exigir salarios dignos y vacunas anticovid

El secretario general de los jubilados de la Policía del estado Zulia, Mervin González, invitó a todos los trabajadores activos y jubilados a la concentración de este sábado a las 9 de la mañana para exigirle al gobierno regional el respeto a todos los derechos de los empleados

Los diversos sindicatos que agrupan a los trabajadores del estado Zulia, se concentrarán este sábado primero de mayo en la Plazoleta de La Basílica en Maracaibo, para exigir sus reivindicaciones salariales, vacunas contra el Covid-19, equipos de bioseguridad, ajustes salariales y la derogación del memorándum 2.792 emanado por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo el 11 de octubre del 2018, en el que autoriza a las empresas y patronos en general a desconocer beneficios laborales de sus empleados.

Lea también: ¿Qué se sabe de las compras de vacunas contra la Covid-19 en Venezuela?

Jenfry García, secretario general del sindicato de trabajadores de Empresas Polar en el estado Zulia, informó que este sábado los trabajadores en compañía de la sociedad civil de la entidad, designarán una comisión especial para hacer entrega de un documento ante la Cruz Roja, para que esta organización internacional abogue ante el gobierno de Maduro para la asignación de vacunas a la fuerza laboral del país.

“El gobierno de Maduro se mete con los salarios de los trabajadores, el sueldo mínimo en Venezuela es de un millón doscientos mil bolívares, lo que representa menos del 0.6% con relación al valor del dólar de manera mensual que no alcanza ni para comprar una harina de maíz precocida”, manifestó García.

Por su parte, Alexander Castro, secretario ejecutivo de Fetrazulia, aseguró que los trabajadores del Zulia y de Venezuela viven las peores condiciones.

“Ni siquiera en la etapa de la esclavitud las condiciones eran tan miserables como las que viven los trabajadores venezolanos, por eso es que hacemos un gran esfuerzo desde Fetrazulia, uniendo los criterios y esfuerzos de los profesionales y trabajadores para reclamar los derechos de nuestras familias para vivir dignamente con el fruto de nuestro trabajo”.

Entre tanto, Jesús yamarte, coordinador sindical de los trabajadores de Un Nuevo Tiempo (UNT) en el estado Zulia, exigió el incremento del salario mínimo.

“Exigimos que el salario mínimo sea ajustado a la realidad que se vive en el país, no es justo que un trabajador cobre un sueldo de hambre, una miseria y un insulto en su cara cada quince y último, tenemos que salir a las calles de Venezuela a reclamar lo que por derecho nos corresponde, un sueldo digno”, expresó.

Del mismo modo, Gualberto Mas y Rubí, presidente del Sindicato Único del Magisterio zuliano (SUMA), convocó a todos los trabajadores del sector educativo a participar en esta acción de protesta.

“Cada día, cada hora que pasa, pierde no solamente el trabajo, sino el derecho que tiene de acuerdo con la Constitución y el artículo 83 el derecho a la salud y en el caso del salario el artículo 91 que significa un salario justo y digno”.

Para finalizar, el secretario general de los jubilados de la Policía del estado Zulia, Mervin González, invitó a todos los trabajadores activos y jubilados a la concentración de este sábado a las 9 de la mañana para exigirle al gobierno regional el respeto a todos los derechos de los empleados.

“hoy los policías jubilados que represento no tienen el programa de salud, no tienen previsión social y no goza de un sueldo digno. Señor gobernador mire hacía sus policías”, expresó.