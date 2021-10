Sobalvarro: «Estoy comprometido con un programa de gobierno integral para el municipio Almirante Padilla»

Sobalvarro candidato del PSUV y del GPPSB a la alcaldía del municipio Almirante Padilla, aseguró que está comprometido con un programa de gobierno integral

El pasado lunes, el reconocido economista, Alberto Sobalvarro, a través de su programa “Visión Global” transmitido en las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor, Santa Bárbara TV y Canal 11 del Zulia, se refirió a las declaraciones de Humberto Calderón Berti, quien acusó al dirigente ultraderechista Leopoldo López de ser el gran responsable de lo ocurrido en Monómeros, una empresa venezolana que fue fundada e instalada en la costa colombiana por la década de los 60, propiedad de la Petroquímica de Venezuela, señaló “no hay argumento para que este señor Calderón Berti, quien ya fue ministro de energía y minas en el gobierno de Luis Herrera Campins, exprese que fue designado como presidente de Monómeros y se repartieron los cargos, como si no tuviera responsabilidad en decir que se politizaron la distribución de esos cargos, siendo todos nombramientos ilegítimos, ilegales, ilícitos porque solamente el presidente de la República Nicolás Maduro Moros, como Jefe de Estado, pudiera haber nombrado a través de la instancia que correspondiera la Junta Directiva de Monómeros y no desplazado por ese grupo de venezolanos, colombianos, extranjeros que trabajaran en esa empresa, la cual daba suficientes dividendos a nuestro país, en la repatriación de los dividendos por la producción de más del 50% de fertilizantes en Colombia, habiendo sido ocupada por ese disque gobierno de transición de internet que se creó Juan Guaido y su grupo de apátridas, una autoproclamación o presidencia que nunca existió y por la que ahora estamos pagando las consecuencias, dónde el gobierno neogranadino, a través de la Superintendencia de Supersociedades, acaba de abordar y ahora entre ellos mismos, Calderón Berti acusa a Leopoldo López ¿Y quien acusa a Juan Guaido, a Manuel Rosales, a todos aquellos venezolanos que formaron parte o están formando parte de esta junta directiva? y ahora nos vemos amenazados por la expropiación de la empresa por el gobierno colombiano”.

Explicó que CITGO, a través de un Tribunal en Delaware, está casi liquidada, esperando una sentencia definitiva para que la empresa Crystallex cobre un dinero que le debe el estado venezolano, que aunque se llego a un acuerdo de más o menos 250 millones de dólares, quieren quedarse con CITGO, una empresa propiedad de PDVSA, del estado venezolano, que está valorada en unos 15 mil millones de dólares. Agregó “Monómeros y CITGO, deben ser devueltas como patrimonio industrial de Venezuela, porque así debe ser, porque el embargo económico, sanciones económicas, medidas coercitivas unilaterales propuestas y solicitadas por el señor Guaido y su grupo de delincuentes, de irresponsables apátridas, no puede prevalecer sobre la verdadera propiedad de esos activos de todos los venezolanos”.

Sobalvarro sobre el el simulacro de votación

Sobre el simulacro de votación que se celebrará el próximo domingo 10 de octubre, indicó que el Consejo Nacional Electoral está cumpliendo al pie de la letra con lo pautado en el cronograma electoral para las megaelecciones del 21 de noviembre del 2021. “A pocos días, cerca de más de un mes para que se realicen en el país esas elecciones que van a consolidar el sistema democrático, es importante que vamos todos a votar, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), militantes, simpatizantes, a acompañar a nuestros candidatos a concejales y concejalas de las cámaras municipales, legisladores regionales y gobernadores, aquí en el Zulia decidimos por Omar Prieto para que sea nuestro gobernador reelecto para el nuevo periodo de 4 años, allá en Padilla se decidió que este servidor, Economista Alberto Sobalvarro, también será electo como alcalde por y para toda la gente de Nigale”.

El candidato del PSUV y del GPPSB a la alcaldía del municipio Almirante Padilla, aseguró que está comprometido con un programa de gobierno integral que incluye saneamiento, recuperación de los servicios públicos, seguridad, transporte, electricidad, agua y aseo urbano. Informó que el Gobernador Omar Prieto, anunció la entrega de dos nuevas lanchas de pasajeros, la primera partirá desde el muelle del Malecón, Terminal Lacustre Hugo Chávez Frías de Maracaibo hasta el Castillo de San Carlos y la segunda desde el muelle del Mojan en Mara hasta el de la Puntica en Isla de Toas. “Nosotros tenemos en la Isla de Zapara las mejores playas frente al mar, lago, desembocadura del río Limón, igual que en la península de San Carlos, orilla de San Bernardo, el Casco Histórico, Castillo, el Torreón de Zapara, los médanos, además del potencial de la pesca artesanal”.

Afirmó que el municipio insular contará con buenas posadas, seguridad y confort en las islas más aptas para disfrutar en carnavales, semana santa, días feriados o fines de semana de las mejores playas, las más sanas desde el punto de vista ambiental en San Carlos y Zapara. “Con el compromiso que tenemos del turismo sustentable, vamos a invitar a zulianos, venezolanos y la gente que venga de la Costa colombiana, para que visite ese territorio insular, dotado y bañado de bellezas naturales, lago, río, médanos, salinas, mar, ahí tenemos todo junto a un deleite de platos típicos, para que los disfruten nuestros visitantes, en los próximos carnavales seguro que en su totalidad, las playas del municipio insular Almirante Padilla estarán activas” dijo.

En el ámbito internacional, respecto al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la violencia en Colombia, recordó que esta nación lleva más de 70 años de guerra civil iniciada desde la ruptura de la Gran Colombia, pero que se acentuó a partir del asesinato de Jorge Elieser Gaitán en mayo de 1947. Manifestó, “Dramática situación la de los lideres de base, campesinos e indígenas, a quienes no se le respetan sus derechos, han sido asesinados por un estado colombiano que no considera a las dirigencias que no sean parte del Status Quo ni de esa burguesía, que ha vendido los intereses del hermano pueblo a los Estados Unidos de Norteamerica, inclusive con un tratado de libre comercio que solamente ha beneficiado a las grandes transnacionales, con un acuerdo como país observador de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con la presencia de siete bases militares”.

Señaló que Colombia es un país que está acusado y denunciado de ser un Narco Estado, porque sus estructuras gubernamentales, desde la Presidencia de la República de Iván Duque, esta cuestionado por su comportamiento u alianzas y así se avala en diferentes escenarios por estar ligado al narcotráfico igual que su antecesor Uribe. Aseveró, “Esto trae como consecuencia que el estado colombiano y sus instituciones estén salpicadas por el narcotráfico y la violencia, viéndose involucrados en traer mercenarios de otros países para atacar a Venezuela, utilizando ello como cortina de humo, escondiendo la verdadera situación y drama que viven los colombianos”.

En otro tema, el economista denunció el saboteo y los actos terroristas contra el sistema eléctrico nacional que están siendo propiciados, como lo han detectado los organismos de inteligencia y contrainteligencia, seguridad policial y militar de la república, “aquellos radicales de la derecha están haciéndole daño a nuestro pueblo, están volviendo los apagones con varios sistemas dañados por lo que se han tenido que tomar medidas responsables en diferentes estados del país. Aquí, nuestro Gobernador Omar Prieto junto al General en Jefe Néstor Reverol, el viernes pasado sostuvieron una reunión con todos los alcaldes y candidatos para tratar el tema del saboteo eléctrico en el Zulia, los bajones y apagones prolongados de los cuales estamos siendo víctimas en nuestras casas, comercios, urbanizaciones, barrios, fabricas, trabajos, allá mismo en Almirante Padilla, consecuencia de actos terroristas y sabotajes de la oposición que no quiere permitir que vayamos a unas elecciones en paz como debe ir nuestro pueblo el 21 de Noviembre”.

En el tema económico, Sobalvarro explicó que en Venezuela el 1 de octubre, se inicio el cambio e implementación de un nuevo cono monetario, eliminando 6 ceros de derecha a izquierda, es decir, 1.000.000 de bolívares ahora es 1 bolívar, más no hubo una reconversión monetaria, pues para que eso sea posible es necesario hacer ajustes y modificaciones en todas las variables macroeconómicas, fiscales y monetarias, según el artículo 318 de la Constitución a través del Banco Central de Venezuela, “no es solamente simplificar y quitarle ceros al cono monetario, son modificaciones en el tipo de cambio que son necesarias para poder decir que estamos hablando de una reconversión monetaria, aquí simplemente hubo un cambio en el valor facial del cono monetario” alegó.

En este sentido, aseveró que los billetes que están en la calle deben ser recibidos responsablemente por las instituciones públicas y privadas, “no es justo lo que está pasando en los municipios, Almirante Padilla, Mara, Guajira y aquí en Maracaibo que los expendedores de alimentos y proveedores de bienes y servicios, estén obligando a pagar en moneda extranjera, no se puede cobrar en dólares, la nación tiene un signo monetario y es el Bolívar, así se establece en la constitución, se está permitiendo la utilización de dólares en nuestra economía pero no está dolarizada”. Denunció que los comerciantes cerraron la semana pasada desde el día jueves 30 de septiembre y este lunes abrieron cobrando en dólares, euros o pesos colombianos, violando la ley y obviando a las autoridades policiales, militares y de bancos del país, “la autoridad monetaria tiene que llamar a que esto se corrija, porque causa desequilibrio, la pagina conspiradora que emite el valor de la divisa extranjera el dólar llegó a elevar su valor en más de un 50 %, es decir, de 4 millones de bolívares que costaba la unidad monetaria de los EE.UU., llegó hasta 5 y 6 millones de Bs, hoy estuvimos viendo algunos portales y la cotización ha bajado y es que tiene que ser así, porque aquí no se ha aumentado la capacidad o el poder adquisitivo del antiguo bolívar, ni ha disminuido, no ha habido devaluación, apreciación, reconversión monetaria, aquí solamente se está cambiando el cono monetario, así que señores empresarios, comerciantes, minoristas y mayoristas, atiendan la demanda de bienes y servicios de nuestro pueblo y reciban Bolívares, porque es la única moneda que legalmente debe utilizarse en Venezuela para cualquier transacción” reiteró el economista.

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, transmitido también a través de Eclipse 88.3 Fm, RNV 91.7 FM y Santa Barbara Stereo 99.5 FM, el economista Alberto Sobalvarro hizo un llamado a la paz mundial y de Venezuela, al entendimiento y encuentro de todos los venezolanos, finalizó diciendo “esperamos que en México se den los verdaderos acuerdos que permitan a Venezuela en lo social traer mayor calidad de vida a nuestro pueblo, en lo económico el renacer, la reactivación total de la economía y en lo político la estabilidad de la nación para que el pueblo, junto a nuestro presidente, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, legisladores y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Policial sigamos adelante”.