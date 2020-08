Presidente Maduro otorgó «indulto presidencial» a líderes opositores

El anuncio lo hizo el ministro de Comunicación Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez en rueda de presa, donde destacó que este gesto es para «los asuntos de venezuela los resolvamos entre venezolanos»

Venezuela – El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó un «indulto presidencial» (sobreseimiento) a miembros de diferentes toldas políticas de la oposición, así lo anunció el ministro de Comunicación Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez.

Entre los indultados por el Decreto Presidencial se encuentran: Freddy Guevara, Gilber Caro, Freddy Superlano, Roberto Marrero, Tomás Guanipa, Carlos Paparoni, Américo De Grazia, Henry Ramos Allup, Renzo Prieto, Juan Pablo Guanipa, Richard Blanco, Miguel Pizarro entre otros.

«Si algo deberá establecer la historia de Venezuela, es que el presidente Nicolás Maduro, es un verdadero campeón en la búsqueda de diálogo (…) con el pueblo de Venezuela y con los actores políticos, expresó el Vicepdte. Sectorial», indicó Rodríguez.

«La intención principal es que los asuntos de venezuela los resolvamos entre venezolanos, esos asuntos se resuelvan por los causes y vías electorales, constitucionales y democráticas», expresó en rueda de prensa desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores.

Además, señaló que «Quien no esté dentro de las elecciones no está dentro del ejercicio elemental de una democracia, que es: proponer, ofertar y que el pueblo decida mediante el voto soberano».

Jorge Rodríguez aseguró que «Dejemos atrás la violencia, los llamados a invasión, los llamados a agresión al territorio de la República Bolivariana de Venezuela y aprovechemos la oportunidad estelar de la próxima elección para dirimir todas esas controversias».

También comentó que el deseo es que se aproveche la oportunidad para que el próximo 6 de diciembre se le demuestre al mundo la solidez de la democracia venezolana.

«Todos tenemos derecho para ser o no candidato al Parlamento Nacional, por lo tanto no hay ningún tipo de condicionamiento en el establecimiento del Decreto y la participación o no en el evento electoral», destacó.