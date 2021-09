Pablo Pérez anuncia respaldo a Rafael Ramírez para la Alcaldía de Maracaibo, luego de que no le levantaran su inhabilitación

Pablo Pérez calificó a Rafael Ramírez Colina como un hombre honrado, decente y trabajador, comprometido con su pueblo marabino.

Tras conocer que el levantamiento de su inhabilitación política fue rechazado por «el régimen de Nicolás Maduro», el exgobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, anunció este martes su respaldo absoluto al aspirante de Primero Justicia (PJ) a la Alcaldía de Maracaibo, Rafael Ramírez.

«Preocupado por lo que ocurre en Maracaibo propuse mi nombre para la Alcaldía, porque la Maracaibo que estamos viviendo no es la que merecemos; queremos la Maracaibo llena de brillo que teníamos antes de este desastre que los representantes del oficialismo han hecho en la ciudad y en el estado; pero como dicen por allí, el miedo es libre y por eso no me levantaron la inhabilitación», indicó.

Pablo Pérez extendió un agradecimiento a los zulianos y particularmente a los marabinos que le reiteraron su confianza y con cariño lo recibieron en sus casas, en sus barrios, en sus mercados y comercios, «con la esperanza de lograr ese cambio que ponga fin a esta tragedia que nos ha tocado vivir por culpa de los empleados de Maduro en la ciudad y en el estado», refiriéndose al actual alcalde marabino, Willy Casanova, y al gobernador de la entidad, Omar Prieto.

Compromiso de Pablo Pérez

«No vamos a detenernos con este tipo de golpes», comentó Pérez refiriéndose a su inhabilitación, «tenemos que seguir avanzando unidos y con fe en este partido (Primero Justicia) y en la democracia; es el momento de la grandeza, no de las pequeñeces», apuntó.

«Soy un hombre de compromiso que cumple la palabra empeñada; alguien que practica la Unidad en favor de los zulianos y maracaiberos en particular, y en nombre de esa poderosa Unidad que seguimos construyendo, doy mi total apoyo a Rafael Ramírez, convencido de que será el próximo alcalde de Maracaibo», anunció.

Calificó a Ramírez como un hombre honrado, decente y trabajador, comprometido con su pueblo marabino.

«Lo acompañaré en sus recorridos por cada rincón de Maracaibo. No van a poder con el sentimiento de cambio de millones de zulianos. Esa es la fuerza que nos hace grandes en medio de esta tragedia que nos toca vivir a diario. Juntos lo vamos a lograr», resaltó.

Manifestó Pablo Pérez su agradecimiento a todos los activistas de PJ que le acompañaron durante sus encuentros con las comunidades marabinas y les pidió asegurarse de que en adelante sea escuchada la voz y la propuesta de Ramírez en cada rincón de Maracaibo.

Repudio

Al ser precisado sobre la inhabilitación política que pesa sobre él, el exgobernador resaltó que se trata de una acción injusta que ha conculcado sus derechos políticos.

Añadió Pablo Pérez que las inhabilitaciones políticas que han sufrido los dirigentes políticos de la Unidad Democrática son parte de «un juego macabro para causar desesperanza» entre quienes anhelan la cristalización de los cambios políticos que demanda el país para alcanzar su bienestar, su progreso y desarrollo.

También son muestra fehaciente de que en Venezuela se sigue lesionando el desarrollo de una democracia pluralista y que prevalece la conveniencia de un régimen opresor que a su antojo excluye a quien quiere de la participación política, consideró.

«En lo personal, una inhabilitación política no me va a quitar las ganas de seguir trabajando por el rescate, salvación y desarrollo de Maracaibo y del Zulia en general. Eso se los aseguro», garantizó.

«Yo seré un obstáculo para el régimen, pero jamás lo seré ni para la Unidad Democrática ni para la unidad de este partido. Por eso, la inhabilitación política no me impedirá seguir trabajando para rescatar a Maracaibo, al Zulia y al país de la catástrofe en la que nos han sumergido durante los últimos años», finalizó Pablo Pérez.