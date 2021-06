Marcos Amaya postuló su nombre para la Alcaldía de Cabimas

Marcos Amaya se perfila como uno de los posibles precandidatos del PSUV a la alcaldía de Cabimas

El actual presidente de la Corporación de Alimentos, Marcos Amaya, se perfila como uno de los posibles candidatos a la alcaldía de Cabimas por el PSUV, contando con el currículo que engrosa con los importantes cargos en los que se ha desempeñado, entre ellos, su puesto como Coordinador de los Aeropuertos del estado Zulia.

En una entrevista vía telefónica con Qué Pasa, Amaya comentó cuál sería la esencia de su propuesta política en caso de llegar a la alcaldía de Cabimas. Reiteró la importancia del trabajo mancomunado entre el poder popular y el gobierno, además indicó su deseo de ser un gobernante en permanente contacto con el pueblo.

Alcaldía de Cabimas y el poder popular

Amaya, expresó que «nosotros estamos ofreciendo un gobierno de inclusión popular, es decir, integrar la comuna al gobierno municipal de Cabimas, integrar el poder popular en pleno de su profundidad al gobierno municipal, de tal manera que el pueblo y gobierno, en un solo bloque, podamos exponer en mesas de trabajo las soluciones a los problemas de las parroquias».

«No podemos ser mezquinos, un alcalde es un alcalde, pero si no tiene la venia y la planificación esencial del consejo comunal, de la comuna, del jefe de calle, del habitante que hace vida dentro de la parroquia, si no tiene claridad de los problemas que tiene la comunidad en sí, no puede hacer absolutamente nada», señaló.

En ese sentido, «tiene que involucrar al poder popular dentro del gobierno, porque el poder popular es la primera línea de combate de esos problemas, ellos son los que están allí, los que sufren día a día los embates de la crisis producto del bloqueo económico, toda esa serie de factores que infieren en la calidad de vida de nuestros hermanos se detectan inmediatamente en la comuna, nadie conoce mejor los problemas de la comunidad que sus propios habitantes».

Finalmente, señaló que «mi propuesta es una propuesta de gerencia y planificación, pero con la comuna, con el poder popular, con la juventud del partido, para nosotros concretar de manera efectiva y eficiente el manejo de los recursos destinados a las parroquias del municipio Cabimas».