Luisa Ortega Díaz denuncia plan en su contra por investigación contra Iris Varela

Luisa Ortega aseguró que enfrenta una denuncia en Colombia por un caso que investigó como fiscal general. En el cual la Fiscalía 127 local de Bogotá pretende iniciar una investigación en su contra por supuestamente haber calumniado a una persona de nombre Ricardo Morón

La exfiscal que ahora enfrenta una denuncia en Colombia por un caso que investigó como fiscal general, aseguró que lo que «está ocurriendo es que la Fiscalía 127 local de Bogotá pretende iniciar una investigación en mi contra supuestamente por haber calumniado una persona de nombre Ricardo Morón. Esta persona es propietaria de una empresa que se llama Constructora Cresmo. Me denunció en Colombia porque yo supuestamente informé a los venezolanos y al mundo que los propietarios de esa empresa, Iris Varela estaba siendo investigada por el Ministerio Público venezolano, cuando yo estaba a crago», dijo Ortega Díaz.

Me denuncia por haber dicho que esa empresa fue la que Iris Varela designó a dedo para que construyera un centro penitenciario. Y le dieron 45 millones de dólares a Iris Varela para esa obra», agregó.

Indicó que la obra no se construyó «y el dinero tampoco se devolvió por lo que la Fiscalía venezolana, cumpliendo un mandato constitucional, le abrió una investigación en el año 2016. Luego de mi salida precipitada en el 2017, no se pudo continuar. Pero, para aquel momento el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo pusieron todos los obstáculos para que el Ministerio Público no investigara eso».

Luisa Ortega Díaz alerta a la comunidad internacional

A pesar de la situación, Ortega Díaz dice confiar en las instituciones colombianas y de otros países. «Yo no sé si las autoridades de Colombia están al tanto de esta situación, pero sin duda es algo que debe preocupar no solo a ese país. Ricardo Morón es un venezolano que ni siquiera vive en Colombia sino que vive en Venezuela, y reclama que su honor ha sido mancillado en Colombia».

«Los países del mundo deben estar muy alerta sobre las pretensiones que tengan los que se dicen autoridad en Venezuela porque pueden mandar a personas interpuestas a denunciar a cualquier persona. Esa puede ser una práctica consecuente», advirtió.

De igual manera, Ortega Díaz resaltó que ejerció el cargo como fiscal general hasta el 31 de diciembre de 2021 [una ficción legal que ya nadie cree] y no hasta 2017 cuando la Asamblea Nacional Constituyente del presidente Maduro designó a Tareck William Saab, luego de que tuvo que exiliarse. «Lo que diga Maduro y quienes detentan el poder en Venezuela no se le puede creer. Ellos mienten. Solo hay que ver lo que hicieron con el Tribunal Supremo de Justicia, la designación de los magistrados. Muchos de esos magistrados no tienen los requisitos para ser magistrados. Violan la ley. El artículo 74 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dice, de manera clara, que es un solo período de 12 años cuando los están eligiendo para otro período no importa que hayan estado 5, 6, 10 o 12 años, pero es clara la ley. Eso no tiene interpretación. Pero hay magistrados que van a tener ahora dos períodos, cómo se entiende eso. Ellos acomodan las leyes a su conveniencia», señaló.