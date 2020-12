Iris Valera: Primera acción de la «nueva Asamblea Nacional» será pedir órdenes de captura

Las declaraciones sobre la primera acción de la nueva AN fueron realizadas por Varela en el acto de cierre de campaña para las elecciones del próximo domingo

La exministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, aseguró el pasado miércoles 02 de diciembre que su primera acción como nueva diputada a la Asamblea Nacional (AN) será pedir órdenes de captura en contra de aquellos que, desde la oposición, pidieron e impulsaron sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro.

«Mi primera acción una vez alcanzada la mayoría calificada en la Asamblea Nacional será hacer un exhorto al Poder Judicial para que, de inmediato, se libren las órdenes de captura para todos los que han atentado contra la patria, pidiendo sanciones. ¡Qué vayan a la cárcel!», expresó la dirigente chavista.

Las declaraciones sobre la primera acción de la nueva AN fueron realizadas por Varela en el acto de cierre de campaña para las elecciones del próximo domingo, en las que no participarán los partidos tradicionales de oposición por considerarlas fraudulentas, posición respaldada por la OEA y la Unión Europea, que no las consideran libres ni transparentes.

Recientemente, Nicolás Maduro ofreció declaraciones que le dieron un carácter plebiscitario a los cuestionados comicios al afirmar que si el chavismo no llegara a ganar él dejaría la presidencia. Esto, luego de que se divulgó una encuesta en la que se reveló que la intención de voto en ese evento electoral es inferior a 14%.

Previamente, Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima ANC, afirmó que quien no vote no debe recibir comida. Declaraciones que causaron polémica y las cuales fueron remitidas por la Asamblea Nacional a la Corte Penal Internacional por violar el Estatuto de Roma, que establece como crimen de exterminio el uso sistemático del hambre como herramienta políticopartidista.