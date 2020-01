Luis Parra: Se robaron la lista de asistencia del 5 de enero

Parra insistió que el pasado 5 de enero estaban presentes en la AN diputados de la la fracción de AD, UNT, PJ y que había el quórum reglamentario

Caracas- Luis Parra, presidente de la Asamblea Nacional designado en una cuestionada sesión del 5 de enero, aseguró en entrevista con Noticiero Digital que, la lista de asistencia de los diputados presentes en la sesión de instalación de la nueva junta directiva del Parlamento fue robada.

“Claro que hubo una votación. Y eso es parte de lo que han tratado de desvirtuar, porque ese día 5 de enero había cámaras, estaba la fracción de AD, UNT, PJ y había el quórum reglamentario, pero se robaron la asistencia después que se fueron y que se terminó el acto parlamentario. Ellos se quedaron hasta lo último de ese acuerdo, le hicimos dos propuestas y le dijimos postulen. Cuéntense voto a voto”, dijo Parra.

P: El reglamento de interior y debates de la AN fue modificado en diciembre para permitir el voto virtual de los diputados en el exilio ¿Está usted a favor o en contra del voto virtual? ¿Usted cree que las causas que se le siguen a dichos diputados tienen base jurídica o son parte de una persecución política? ¿Cree usted que con el voto virtual usted obtendría la mayoría?

R: La Constitución habla del voto de los presentes. No por voto virtual. No por Telegram ni por Whatsapp. De tal manera que esta es nuestra visión. Guaidó tiene una oportunidad para dejar a un lado sus intereses partidistas, de poder, de la cúpula que lo rodea, y que le de la oportunidad a los venezolanos de normalizar su vida. Si él siente que puede hacer algo útil es hablarle por primera vez a la gente con la verdad y que va a dejar que transitemos por el camino de la verdad y la democracia.

P: ¿Quién le ordenó a la GNB impedir el acceso a la sesión del 5E a diputados inhabilitados por la Contraloría nombrado por la ANC? ¿Usted cree que los diputados inhabilitados no pueden votar en la AN?

R: Nosotros somos los más interesados en dar a conocer nuestra gestión.

Sobre el voto de los diputados oficialista a su favor Parra dijo que el no tiene porque decirle a los electores y que quien permitió la entrada del Psuv al parlamento fue la junta directiva pasada.

En el caso de la llamada “Operación Alacrán” denunciada por los diputados José Guerra e Ismael León, Parra respondió: “Que demuestren las pruebas. Aún estamos esperando, porque más allá del chisme del escándalo y señalamientos infundados esto demuestra que hay que actuar con seriedad y responsabilidad, porque la seriedad y la coherencia se la gana uno con sus acciones y este colega (Ismael León) siempre ha sido así toda la vida de aquí para allá porque lo ponen a hacer cosas que termina ridiculizado”.

De lado la confrontación

Parra, quien se considera militante de Primero Justicia, pero que sin embargo el partido no reconoce como miembro, destacó sentirse muy optimista con esta designación y enfatizó que planean normalizar la situación en el Parlamento.

“Estamos cumpliendo con nuestras funcione. El Palacio estaba abandonado y perdido. Debemos decirle al pueblo de Venezuela y al mundo entero que estar aquí todos los días es un avance”, manifestó.

Asimismo, señaló que desea que haya elecciones parlamentrias “con garantías”. “Es nuestro deber la designación de rectores que realmente estén aquí como lo dice la Constitución: que no formen parte de ninguna parcialidad política, que podamos llevar adelante un proceso electoral con garantía, con observación internacional, con una fecha cierta y que tengamos una Fuerza Armada a la cual reconocemos y que las elecciones sean realizadas con al menos 5 meses de antelación (…)”.

Ruta de los 3 golpes

Parra apuntó que desde hace mucho tiempo se dieron cuenta de que la confrontación no iba a acabar con la crisis del país.

“La ruta de los 3 golpes quedó agotada. Es una ruta de fracaso, una ruta de estafa. Y que creo que la gente no se conectó con eso después del 30 de abril cuando echaron por un voladero el esfuerzo conjunto. De allí en adelante hemos pedido rectificación”, ratificó.

El diputado acotó que reconocerá a Maduro a medida de que vea su interés por salir de la polarización. “Más allá de reconocerlo o no, le estamos diciendo a Nicolás Maduro que tiene que volver a respetar la Constitución”.

“Todas las iniciativas que de verdad demuestren el interés de disminuir la polarización y acabar con la confrontación, nosotros daremos pasos importantes para la actuación y a la relación de los poderes”, dijo.

Parra sobre Guaidó

Parra dijo que el líder opositor Juan Guaidó es un diputado y va a tener acceso permanente al parlamento, al igual que todos los diputados. “Todos deben cumplir sus funciones”.

Aseguró que la sesión que tuvo lugar en la sede del diario El Nacional es ilegal. “No hay ningún acto de instalación de la junta directiva que no se haga en el Palacio Legislativo; según la Constitución el único acto que que tiene hora, tiene día y tiene lugar es ese”, agregó.

Consideró que el peor error de Guaidó fue no hablarle “claro” a sus seguidores y al país. “Fue dejarse tutelar por quienes representan los intereses de un sector muy reducido dentro y fuera del país. El gran error fue no escuchar a la gente y no hablarle con la verdad a la gente”., inidicó.

Corrupción

Sobre los casos de corrupción en los que está relacionado Parra dijo que han presentado pruebas de su inocencia.

“Hemos dicho que presenten las pruebas. Todo fue una olla montada para enlodar nuestro nombre, porque estabamos capitalizando a un grupo de diputados de la provincia y capitalizando un descontento y decidimos insurgir como diputados de una alternativa democrática que no quiere más confrontación y que apuesta al encuentro nacional”, añadió.

El diputado fue señaladó por el portal Armando.Info de supuestamente participar en una trama de corrupción para librar de responsabilidad al empresario colombo-venezolano Carlos Lizcano, dueño de las Tiendas Clap.

