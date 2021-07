Luis Caldera recorrió casa por casa la parroquia Bolívar de Maracaibo

Durante su recorrido casa por casa Caldera estuvo acompañado por su equipo del comando de campaña

En honor a la dirigente peseuvista fallecida hace unos días, Gladys Galiz, se realizó una caminata casa por casa y una asamblea con los habitantes de la populosa parroquia Bolívar de Maracaibo, donde el precandidato a la Gobernación del Zulia y actual alcalde de Mara, Luis Caldera, reafirmó su compromiso de trabajar de la mano con los consejos comunales.

Casa por casa

«Rendimos homenaje a Carmen Galiz en esta caminata, mis condolencias, solidaridad y sobre todo respeto como caracteriza a los wayúu. En nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela, como Jefe de Organización del partido en el Zulia, le expresamos a la familia nuestras oraciones. Honor y gloria a Carmen Galiz y su equipo de trabajo de la parroquia. Gracias por enseñarnos el valor de la lucha, gracias por mostrarnos el camino de la entrega», destacó Luis Caldera.

Caldera estuvo acompañado por su equipo del comando de campaña, así como por el joven Gian Luigi Di Martino y la juventud del PSUV, Carlos Batista y demás líderes de las UBCH, y Ana Clara Barboza de Di Martino, a quienes agradeció todo el esfuerzo de organizar este encuentro.

Gian Luigi Di Martino presentó al pre candidato manifestando que la militancia que acudió lo hizo con mucho esfuerzo, con mucho compromiso y responsabilidad.

«Estamos conscientes de lo que estamos viviendo hoy en día y a pesar de todas las circunstancias seguimos fieles a este proceso, al Comandante Chávez, al Presidente Nicolás Maduro, como la camarada Carmen Galiz. Saludamos también a los que no están presentes porque sabemos lo que estamos viviendo, y están con nosotros de corazón, y ustedes lo saben, así como Carmen, que a pesar de todas las coacciones, de todas las circunstancias , vamos a seguir firmes acompañando este proceso revolucionario, y acompañando a Luis Caldera».

Con visible emoción Luis Caldera dijo que al recorrer esas casas que son el casco histórico de la ciudad y «ver tanta historia y ver que su gente espera tanto de nosotros, uno se llena de fuerza para seguir luchando porque más allá de las elecciones del 8 de agosto no se puede perder en Venezuela, en el Zulia y en Maracaibo el liderazgo sensible y ético, el liderazgo por la gente, porque no tiene sentido la expresión y la participación política sin la gente y los que venimos de esta batalla, desde lo más simple como una asociación de vecinos, una comunidad educativa, una asociación de padres, los que venimos de esta batalla, sabemos lo que estar siempre con la gente».

Manifestó que cuando los dirigentes políticos están solos en la campaña electoral ya no son dirigentes políticos, sino unos mercaderes políticos «y por eso nuestro pueblo se entristece, por eso se pierde la fe y la confianza en sus dirigentes políticos porque hemos tenido muy malos ejemplos. Ejemplos como los que te visitan y mañana no los ves más, como el que llega al poder y se transforma, ejemplos como que se olvidaron de la gente que los llevó al poder, algunos se olvidan inclusive de dónde vienen, quiénes son y comienza una transformación personal y familiar y eso lo venimos arrastrando todos, por eso nuestra campaña ha sido casa a casa, no ha sido pomposa, con grandes tarimas y grandes actos mientras el pueblo tiene necesidad, eso es antagonismo de la revolución bolivariana».

En ese sentido señaló que agradecía a Gian Luigi Di Martino y todos los muchachos de la parroquia Bolívar por esta asamblea, que calificó como bonita, y por la invitación porque lo llenaba de fuerza.

«Estamos aquí con una estrategia de vida: Volver a Chávez, que no es más que el respeto al pueblo, construir las grandes mayorías con afecto, incluyendo a todas y todos sin apartar, sin golpear, sin maltratar, teniendo un proyecto de vida y ese proyecto tiene en el Zulia 5 líneas estratégicas que está planteando Luis Caldera en el Zulia».

La primera línea de acción que plantea el pre candidato Luis Caldera es el Zulia como bisagra del país, de la defensa territorial, de la autodeterminación de los pueblos, de la soberanía; «el Zulia es un estado fronterizo abierto al lago, al mar territorial»; la segunda línea es la transformación del sistema económico, la territorialización de las políticas públicas, «ningún alcalde puede resolver todos los problemas, ningún Gobernador puede resolver todo, pero si pueden hablar con la gente y decirles cuáles puede resolver y cuáles no, pero que la gente los vea, los sienta y los escuche».

Como tercera acción El Buen Vivir como es el rescate de los servicios públicos, como el agua potable, la electricidad, el gas, resolver y garantizar el tema del combustible, «proteger el legado de Chávez, proteger al gobierno bolivariano con eficiencia y eficacia política».

La cuarta línea tiene que ver con la seguridad y los cuadrantes de paz, «consolidación de los cuerpos de seguridad» y la 5ta línea establecer el Zulia Potencia para combatir el bloqueo, «debemos transformar el sistema económico desde nuestra realidad con las potencialidades que quedan aquí que son muchas».

Y todas estas líneas enmarcadas en la ética, la decencia y la moral.

Proyecto bandera: regresar el agua potable

Para Luis Caldera, el proyecto bandera que enarbola en esta campaña de elecciones primarias del PSUV, de unidad y fortalecimiento, es el de regresar el agua potable al Zulia.

«El pueblo pasa mucho trabajo buscando agua en pimpinas que debe pagar en dólares, nosotros tenemos que ayudar al presidente Maduro porque no es responsabilidad del Presidente, sino de nosotros porque no es difícil, los embalses están llenos de agua. Y yo les puedo hablar técnicamente. Con alimentar dos sedimentadores en la Planta C, Tulé I y productos químicos en 2 semanas nosotros tendríamos agua de calidad y en 90 días tendríamos un incremento del más del 30%, y esto no es demagogia, yo hablo como ingeniero químico y vivo donde está el agua», recalcó.

Finalmente llamó a votar este 8 de agosto, en unidad, «tenemos que trascender a otra etapa en el estado Zulia, una etapa decente, de ética bolivariana, chavista, indigenista, laboral, incluyente, productiva, un Zulia de todas y todos».