Luis Caldera: El Sur del lago ratificó la victoria de la unidad para este 8 de agosto

Luis Caldera recorrió el Sur del Lago

En su recorrido por el Sur del Lago, el precandidato a la Gobernación del Zulia y actual alcalde de Mara, Luis Caldera, reafirmó el compromiso de establecer una de sus líneas de acción propuesta en esta campaña como lo es la construcción de una nueva geometría del poder basada en la transformación del sistema económico financiero que tiene como punto de partida el reconocimiento de las potencialidades del Zulia.

Lea también: Alcalde Dirwings Arrieta supervisó jornada de inmunización en San Francisco y habilitó transporte gratuito para vacunados contra el Covid-19

Y son los municipios del Sur del Lago los que más llenan todo ese caudal de bondades para potenciar la productividad de un estado-región como el Zulia. En su gira por los municipios Sucre, Francisco Javier Pulgar y Colón el jefe de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela y candidato en las elecciones primarias del partido, Luis Caldera Morales, realizó caminatas, concentraciones y encuentros con la militancia y a su paso contó con todo el afecto del pueblo surlaguense.

Con la humildad y el amor que lo caracteriza Luis Caldera inició su gira por el municipio Sucre, acompañado por el pre candidato a la alcaldía Humberto Franka y la dirigente Fátima Suárez Chourio.

Allí realizó una caminata por el sector El Capri y 13 de abril, hacia la vía Hospital, y llegar al acto central en el gimnasio cubierto de El Batey en el municipio Sucre donde fue recibido con todo el fragor de esta campaña de unidad del PSUV rumbo al 8 de agosto.

Y esas potencialidades en el sur del lago tienen que enfocarse en lo local, en la producción, pero sobre todo la territorialización de las comunas en construcción, y las ya existentes, con los consejos comunales y con las organizaciones de base del poder popular.

«No basta la transferencia de competencia, tenemos que ir a la transformación del sistema económico local que incluya no solamente competencias de recursos sino el gobierno».

Luis Caldera ejerce el cargo también como Jefe de Organización del PSUV Zulia, de allí que fue enfático al afirmar que no venía a hablar mal de ningún compañero, «el adversario es la oposición, no somos los chavistas, por eso nadie puede perseguir a nadie ni excluir a nadie, porque esta es una convocatoria del partido, entre chavistas, para fortalecer la unidad del pueblo y la consolidación de la democracia. Venimos a batallar con el pueblo, a luchar junto al pueblo y vencer con el pueblo».

Ratificó las 5 líneas de acción propuestas dando énfasis en todo lo que tiene que ver con la organización de base, del poder popular, «por eso en Sucre necesitamos un alcalde chavista, tenemos un asedio internacional, persecución, pero también temeos desidia. Necesitamos el Buen Vivir de Chávez, por ejemplo la salud, que el Hospital Juan de Dios Martínez sea un centro digno, bonito, para salvar vidas, que los hermanos de Mérida y Trujillo lo visiten, se reciban pacientes, que los atendamos. El Buen Vivir para que los CLAP reciban los alimentos mensualmente».

Caldera enalteció a ese Bobures histórico, al Bobures grande, al municipio Sucre como una tierra hermosa, histórica, y juró realizar su segundo acto como Gobernador en esta tierra «para resolver, sin demagogia, con cariño, pequeñas cosas y por cada pueblo rescatar sus plazas, sus módulos de Barrio Adentro».

Además agregó, «Un pueblo se gana con amor, con trabajo, no con amenazas, un pueblo que es la esencia del Zulia, cómo no recordar a Juan de Dios Martínez, cómo no recordar al Bobures histórico, a todos estos pueblos, ustedes son un pueblo noble, victorioso, digno, glorioso y victorioso».