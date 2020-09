Llamado de Capriles a participar en elecciones fue criticado por estos líderes de oposición

Juan Guaidó, advirtió que los comicios son considerados ilegítimos por la comunidad internacional. Pidió, por tanto, “no perder el foco”

Una ola de críticas se ha ganado el exgobernador de Miranda Henrique Capriles luego de haber llamado a participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

“No se trata de votar o no votar. El verdadero dilema es luchar o no luchar. Y yo he decidido luchar. No me voy a quedar de brazos cruzados. No soy candidato y tengo una inhabilitación”, expresó el miércoles el dirigente político en una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Una de las primeras reacciones fue la del exalcalde Antonio Ledezma, quien se encuentra exiliado en España.

Para él, la decisión de Capriles de impulsar las elecciones es “rendirse ante el tirano”.

“En Venezuela no hay democracia, rige un narcoestado. De esto saldremos enfrentando a las pandillas, no claudicando ante ellas. La verdad se impondrá, la tiranía caerá y la historia dará el juicio final”, afirmó el presidente del partido Alianza Bravo Pueblo.

Mientras que Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional, reiteró que los comicios de diciembre son un fraude.

“En este momento ya está deslegitimado el 6 de diciembre por la comunidad internacional. El fraude no es una alternativa, por eso tenemos que construir una”, afirmó el también diputado.

“A la dictadura no le funcionó ni la mesita de noche, ni los alacranes. Nosotros no podemos perder el foco. Nuestra propuesta política es la de salvar vidas y que renazca la República”, agregó.

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, fue más vehemente al hablar de traición en su mensaje.

“Rendirse no es una opción. ¿Que la lucha es larga? Lo ha sido en extremo. ¿Que nos han traicionado? Muchos; y faltan otros. ¿Que aquí no tenemos fuerza? ¡Mentira!”, dijo.

Otros que han rechazado la decisión de Capriles han sido la diputada Delsa Solórzano y Andrés Velásquez, dirigente de La Causa R.

“No acompaño el fraude electoral, no seré cómplice de la satrapía. No legitimo a Maduro. No hay argumento sólido que me lleve a acabar con nuestro único poder legítimo: la Asamblea Nacional. Me mantengo firme junto a los 27 partidos que firmamos el acuerdo del 2 de agosto”, dijo Solórzano.

Velásquez advirtió: “Lamentablemente, Capriles opta por opción de Maduro y cohabitar con él. Afortunadamente el pueblo venezolano está claro: no convalidaremos una farsa electoral para legitimar la dictadura”.

Estas declaraciones fueron secundadas este jueves por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien indicó que el gobierno de Donald Trump no legitimará otro fraude electoral.

“Instamos a todos los actores democráticos, tanto dentro como fuera de Venezuela, a continuar insistiendo en las condiciones necesarias, internacionalmente aceptadas, para unas elecciones libres y justas”, dijo.