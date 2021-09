Leocenis García envió carta a la Mesa de Negociación en México

«La historia demuestra que los mejores productos de la acción política , son fruto del acuerdo, de la capacidad de reconocer al otro y de preservar la convivencia» asegura Leocenis García

El coordinador Nacional del Movimiento Prociudadanos y candidato a la Alcaldía de Caracas, Leocenis «El Negro» García, a través de un escrito dirigido a Jorge Rodríguez, Gerardo Blyde y demás participantes de Gobierno y oposición en le Mesa de negociación en México, expresó su inquietud referente a los rumores sobre una supuesta inhabilitación en su contra.

A continuación reproducimos la carta completa:

«En los últimos días han habido rumores sobre una supuesta inhabilitación de mi aspiración legítima a la Alcaldía de Caracas. Esos rumores fueron atizonados por el rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, con el cual crucé palabras una sola vez en mi vida

Entiendo que el rector Picón, fue recomendado para ese cargo por el ex candidato presidencial Henrique Capriles, y su partido Primero Justicia. No entiendo las motivaciones de sus afirmaciones.

Deseo que los venezolanos conozcan mi verdad, y esta no es otra que nadie me ha notificado sobre un proceso así. Además, como todo el país sabe, no tengo sentencia de ningún Tribunal, y no he sido funcionario público. Yo no he dirigido en mi vida ni una prefectura en Carapita.

Es la primera vez que presento mi nombre a unas elecciones (en el pasado proceso participé como voto lista).

Cómo se lo manifesté recientemente en una conversación a Tomas Guanipa de Primero Justicia –habilitado hace una semana–, así como a mi amigo Freddy Guevara y a Stalin González: Celebro lo que están haciendo, y nada cambiará mi posición.

Yo defiendo y creo en el diálogo. Esa ha sido mi posición histórica. En todo este tiempo no he cambiado. Siempre he defendido el diálogo,la negociación y el acuerdo entre gobierno y oposición, como la salida viable a la crisis de Venezuela y aún mas allá, como el camino imprescindible para refundar un pacto de convivencia política y social para nuestro país.

Lamentablemente, –y a pesar de muchos esfuerzos–, aún no se ha logrado y por ello la situación de Venezuela ha ido a peor. Este debe ser el único ejemplo en el planeta donde la falta de acuerdos ha llevado al país a una crisis económica colosal, con sanciones de todo tipo, que por lo demás nos azotan a opositores y chavistas.

Solo enderezaremos el rumbo de Venezuela cuando logremos un acuerdo. La historia demuestra que los mejores productos de la acción política , son fruto del acuerdo, de la capacidad de reconocer al otro y de preservar la convivencia.

Eso exige la renuncia al odio.

Hoy quienes tienen esa capacidad de diálogo con el Gobierno, están en México. En el pasado algunos de ellos han pedido frecuentemente esa comunicación con el chavismo en el reclamo de muchos temas de su interés, por cierto casi siempre por temas razonables. Ahora tienen el poder de hablar de tú a tú con ellos. Lo celebro.

Deseo el éxito en la negociación de México. Lo merecen los venezolanos. Sin acuerdo iremos al abismo, con acuerdo empezara la rectificación histórica que tanto necesitamos.

En los últimos días tanto a Julio Borges, jefe de Primero Justicia, como a los participantes del G4, les he manifestado mi preocupación sobre las cosas que se negocian. No lo repetiré aquí, pero se lo he hecho llegar en privado.

Creo en la civilidad, porque no odio a ningún compatriota, porque jamás ni en la peor situación aceptare mas que la vía de las urnas, porque procuro que lo que digo se parezca a lo que hago.

Algunos de los que están sentados en representación del Gobierno, han conversado conmigo en el pasado en privado y saben cómo pienso y los que les he dicho: Tenemos diferencias ideológicas sobre el modelo económico pero no somos enemigos. Son testigos de mis esfuerzos dentro y fuera de Venezuela para que sea el diálogo (sin renunciar a lo que cada cual cree), lo que prive en el país.

Sí, siempre estaré dispuesto a dar la mano a mi peor adversario y a llegar a un acuerdo, aún no perfecto, antes que impulsar una batalla que nos destroce, aunque se perciba seguro que la gane.

Pensando en Venezuela, he querido a través de esta carta, apelar con humildad a la sinceridad del liderazgo político que los venezolanos merecen.

Y también agradecer a quienes me han dado su apoyo en estos días continuos de rumores sobre mi destino político.

Estoy agradecido con los jefes de la Alianza Democrática y otros factores que han respaldado mi candidatura, con los cuales en el pasado tuve diferencias, pero que han hecho un esfuerzo por brindarle al país una plataforma unitaria que otros, lamentablemente, le niegan al país.

Leocenis García

Coordinador Nacional de Prociudadanos