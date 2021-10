Leocenis García envía carta sobre su inhabilitación al encargado de Negocios de la UE en Venezuela

García no ha sido funcionario público ni tiene sentencia por tribunales venezolanos, dos condiciones para una posible inhabilitación política en la cual no aplica.

Recientemente, el rector del CNE rechazó el uso de la sanción de inhabilitación a aspirantes a los cargos que se elegirán el 21 de noviembre entre esos está el Coordinador Nacional del Movimiento Prociudadanos Leocenis Garcia siendo uno de los candidatos a la Alcaldía de Caracas con más porcentaje en las encuestas según Hinterlaces con un 54% en el sector caraqueño.

García no ha sido funcionario público ni tiene sentencia por tribunales venezolanos, dos condiciones para una posible inhabilitación política en la cual no aplica.

Lea también: Delegación de la Plataforma Unitaria manifestó su rechazo a inhabilitación de Leocenis García

Asimismo el secretario de la OEA Luis Almagro condenó la inhabilitación de Garcia a participar en las elecciones de este 21 de noviembre.

«Condenamos que un proceso electoral viciado de legitimidad y transparencia, agrave estos vicios con la inhabilitación de candidatos como es el caso de Leocenis García», escribió Almagro en Twitter.

He decidido pedirle al CICPC mi constancia de Defunción. Ya que no puedo tener cuentas bancarias en Venezuela, me cancelaron el pasaporte, me prohíben salir del país y ahora ME INHABILITAN sin ser funcionario público, entonces debe ser que aparezco como FALLECIDO EN el CICPC. #RT pic.twitter.com/RuTYP6EpCL — Leocenis García (@LeocenisOficial) October 1, 2021

La inhabilitación de Leocenis García, es el primer caso en que la Contraloría inhabilita a alguien que no ha sido funcionario público. García había recibido el respaldo de más de 21 partidos de oposición y se había convertido en el candidato más seguro a vencer al chavismo en esta elección.

Siendo estos los escenarios Garcia ha enviado una carta al encargado de Negocios de la Unión Europea el señor Duccio Bandini explicandole todo lo acontecido en el proceso de su inhabilitación por parte de los rectores del CNE, los cuales alegan que el artículo 65 de la Constitución establece que no podrán optar a un cargo de elección popular a quienes condenen por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y que esa circunstancia prevista pretende garantizar los derechos fundamentales, como el político. Sin embargo cabe mencionar que García no es funcionario público ni tiene ninguna sentencia del TSJ por algún delito cometido.

Leocenis García denunció ante instituciones internacionales su inhabilitación

El político informó en su cuenta en Twitter que pidió al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas una constancia de defunción. «Ya que no puedo tener cuentas bancarias en Venezuela, me cancelaron el pasaporte, me prohíben salir del país y ahora inhabilitan sin ser funcionario público»

En el texto indicó que su inhabilitación se dio sin que haya sido funcionario público en el pasado. La medida también se dio sin la sentencia firme de ningún tribunal del país.