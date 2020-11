Juan Guaidó anunció las fechas y condiciones de la consulta popular en Venezuela

Guaidó indicó que el proceso, que será digital y presencial, en paralelo a las elecciones parlamentarias. Podrán participar venezolanos tanto dentro como fuera del país

Juan Guaidó anunció las fechas, condiciones y requisitos para la consulta popular en Venezuela. “Dentro y fuera de Venezuela nos uniremos para alzar la voz, ejercer la mayoría que somos y ser partícipes de la lucha por una solución a la crisis”, señaló en sus redes sociales.

El líder opositor indicó que, a raíz de las limitaciones por la pandemia de coronavirus, para la consulta popular se establecerá una modalidad de participación en dos fases. La participación digital será del 5 al 12 de diciembre de 2020, mientras que la presencial se llevará a cabo el 12 de diciembre.

En el caso de la manifestación presencial, aseguró que se hará “utilizando los mecanismos de bioseguridad pertinentes”.

“Para ambas fases el único requisito será ser mayor de 18 años, y presentar la cédula de identidad o pasaporte, vencido o vigente. En ambas fases de la consulta podrán participar venezolanos tanto dentro como fuera del país”, detalló el Comité Organización de la consulta popular.

Asimismo, las autoridades adelantaron que serán garantizadas las siguientes condiciones: “el secreto de la manifestación de voluntad; una persona, una manifestación de voluntad; se establecen mecanismos de control para identificar anomalías en caso de ocurrir; la aplicación es auditable y confiable”.

“La unión, la organización y la lucha constante es lo que nos va a permitir conquistar la libertad de Venezuela. En la Consulta alzamos la voz en rechazo al fraude y al dictador, alzamos la voz por la esperanza de reencontrarnos y vivir dignamente”, subrayó Guaidó.

Dicha consulta incluye preguntar a los venezolanos si apoyan “todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables”.

En un segundo apartado se consultará a los venezolanos si rechazan o no las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre, en las que el grueso de la oposición no participará por considerarlas fraudulentas, “o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres”.

La convocatoria de esta consulta y la unidad en torno a ella ha generado numerosas críticas entre la propia oposición.

La también líder opositora María Corina Machado rechazó el pasado 29 de agosto las propuestas de Guaidó, incluida la consulta, y afirmó que va a rechazar “cualquier agenda de distracción disfrazada de unidad”.

Muchos críticos han recordado a Guaidó que el Parlamento organizó en 2017 una consulta en la que preguntaron a los ciudadanos si rechazaban la conformación de una Asamblea Constituyente y si estaban de acuerdo en pedir a las Fuerzas Armadas que defendieran la Carta Magna de 1999.

Además, preguntaba a los participantes si aprobaban la renovación de los poderes públicos y la convocatoria de elecciones libres para conformar “un Gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional”.

Ante este contexto, Leopoldo López, quien se encuentra en España luego de lograr salir de Venezuela, reconoció que uno de los mayores desafíos para hacer frente al gobierno de Maduro es la unidad. “La unidad en todas sus manifestaciones. La unidad política, que es lo que permitió una victoria en 2015 que nos dio dos tercios de la Asamblea Nacional, lo que dio pie a que Juan Guaidó fuera reconocido presidente legítimo de Venezuela. Pero la unidad no solo es política, es también de la sociedad civil, del pueblo, con una agenda que nos identifique. También me refiero a la unidad de los países que nos han ayudado. Les pedimos unidad por la libertad, por elecciones libres, para atender la tragedia humanitaria. No es un problema de derecha o de izquierda, de matices ideológicos. Vamos a fortalecer la coalición internacional para la búsqueda de la democracia en Venezuela, son 60 países de todas las regiones, es la coalición internacional más amplia desde la Segunda Guerra Mundial”, sostuvo durante una conferencia de prensa brindada en Madrid.