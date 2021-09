«Hoy lanzamos nuestra cruzada para sacar a Maracaibo del abandono, recorreremos 400 barrios en 50 días», Rafael Ramírez, candidato de la Unidad Democrática

El candidato de la Unidad Democrática, Rafael Ramírez, hizo un recorrido por las barriadas de la ciudad

Desde Santa Rosa de Agua, el candidato de la Unidad Democrática, Rafael Ramírez, anunció el lanzamiento de una cruzada por 400 barrios en 50 días, rumbo a las elecciones del 21 de noviembre. “En cada comunidad hay historias, hay sufrimiento, hay necesidad pero también hay esperanza. Nosotros queremos representar y darle voz a esa esperanza, porque mientras del otro lado venden una Alcaldía de fachada, puro maquillaje y cuento, aquí hay gente sufriendo, aquí hay necesidad y vamos a acompañarlos”.

La cruzada de 400 barrios en 50 días es la continuación del recorrido que Rafael Ramírez viene realizando mucho antes de la campaña electoral. “El propósito es decirles a los marabinos que falta menos para el cambio que todos queremos, que tenemos que estar unidos y utilizar los próximos días para animarnos, convocarnos y organizarnos en la búsqueda y defensa del voto del 21 de noviembre”.

“¿Se vive de maquillaje y apariencias? Seguro estamos de que no y eso es lo que representa Willy, el maquillador; solo hace falta conocer lo que se vive en los barrios para saber que hoy hay gente que no cocina porque no tiene gas, o que el único agua que reciben son las aguas negras que se le meten a la casa. Son realidades que he conocido, que no me cuentan, sino de las que he sido testigo. Ante esa realidad, tomamos acciones y por eso en 50 días serán 400 barrios y cuando la llave de la Unidad triunfe, serán todos y cada uno los de nuestra ciudad para acompañar, atender y brindar soluciones”.

Barrios, sectores y comunidades están incluidas en la ruta que prepara Rafael Ramírez, en representación de la llave de la Unidad que forma junto a Manuel Rosales, en la gobernación del Zulia. “Estamos decididos a compartir ese sueño que tenemos con mucha gente que nos está esperando. Nosotros todos los días estamos en San Pedro, en Santa Inés; hoy en Santa Rosa de Agua, mañana en Cerros de Marín, dispuestos a cambiar toda la realidad. El compromiso es recorrer estos 400 barrios en 50 días para decirles que aquí está la llave ganadora, que si todos trabajamos con la tarjeta de la manito, podemos tener una ciudad de futuro, de progreso, de esperanza”.