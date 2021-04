Guaidó habló sobre su estado de salud tras contagiarse de Covid-19: Me encuentro en buenas condiciones

Guaidó informó sobre su estado de salud a través de la red social Twitter

Juan Guaidó, el líder de la oposición, informó este lunes 29 de marzo que se encuentra en buen estado de salud, luego de que confirmó en días pasados que se contagió de coronavirus y que se mantendría en aislamiento de manera preventiva y para cumplir su tratamiento.⠀

«Gracias a todos por sus mensajes y deseos de pronta recuperación. Me encuentro siguiendo las indicaciones médicas, aunque perdí el sentido del gusto me siento en buenas condiciones y con buena saturación de oxígeno. Seguimos», dijo el opositor en su cuenta de Twitter.⠀

Guaidó informó el sábado 27 de marzo que había contraído el virus.⠀

«Quiero informarle responsablemente al país que, tras cuatro días de cuarentena producto de algunos malestares y pese a haber tomado precauciones, he dado positivo para covid-19″, dijo en una serie de mensajes publicados en la red social.⠀

«Debo decir que mis síntomas son leves, ya me encuentro en aislamiento y siguiendo las indicaciones médicas para poder recuperarme y cumplir con mi deber. Tras conocer los resultados, he informado a todas las personas con las que estuve en contacto», agregó.

