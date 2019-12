Guaidó advirtió que el Gobierno “está nervioso” de cara al 5 de enero

Guaidó agradeció a todos los venezolanos que no se han rendido y aseguró que juntos vamos a sacar este país adelante. ¡Venezuela aquí estamos no solamente resistiendo si no también avanzando!, exclamó

Caracas- Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, indicó que el oficialismo “está nerviosos y van a perder los reales” porque la Operación Maletín Verde del gobierno de Maduro parece no haber conseguido comprar el número de diputados necesarios para boicotear a la Asamblea Nacional.

“Desempolvaron a Maikel Moreno”, dijo a el parlamentario, refiriéndose al presidente del Tribunal Supremo de Maduro.

Aseguró pretenden “atacar a los diputados del Parlamento venezolano con la finalidad de dejar sin quorum la sesión del próximo 5 de enero para renovar la directiva de la Asamblea Nacional”.

“Parece que la dictadura cambio el método, se dio cuenta que no puede comprar la conciencia de los venezolanos, se dio cuenta que no podía comprar el alma de Venezuela expresada a través de sus parlamentarios expresada allí, en ese hemiciclo, donde todo el país va a estar viendo nuestro accionar”, alegó Guaidó.

Enfatizó que las violaciones de la Constitución deben ser visibilizadas. “Son 30 diputados con la inmunidad violada, más de 90 sentencias del TSJ y la cárcel injusta de Juan Requesens”, puntualizó.

En ese contexto agradeció a los diputados que están dando la cara por su gente y haciendo agenda del 2020, “El Gobierno quiere eliminar el Parlamento por la vía de los hechos, pero no sé lo vamos a permitir. La legitimidad del Parlamento es incuestionable ni la de sus diputados”.

#14Dic El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó aseguró que en el país no hay una “pugna por el poder” como lo hace creer el régimen, “no es un problema entre izquierda y derecha” pic.twitter.com/ueikkLgErt — VPItv (@VPITV) 14 de diciembre de 2019

Foto: Agencia