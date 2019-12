Investigación a diputados acusados de presunta corrupción se extenderá

Según los diputados, en la investigación que realiza la Asamblea Nacional se están respetando todos los derechos legales establecidos en la Constitución

Caracas- El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano informó que la comisión especial del Parlamento que investiga la denuncia del portal de noticias Armando.Info que acusa a diputados de oposición de incurrir en presuntos hechos de corrupción realizará una nueva ronda de comparecencias.

Zambrano junto con los demás integrantes de la comisión ofrecieron un balance de los avances de la investigación. “Quienes integramos la Comisión hemos acordado en darle cumplimento a la Constitución, es necesaria una nueva ronda de comparecencia ya que forma parte de la investigación”.

Asimismo, informó que los peritos que realizan los análisis grafológicos de las firmas de los diputados solicitaron al menos entre 25 y 30 días de tiempo para realizar los análisis. Ante ésto, Zambrano aseguró que la investigación a los diputados se extenderá por la misma cantidad de días.

Agregó que los diputados Adolfo Superlano y Carlos Herrera no se presentaron a la primera citación para la comparecencia. Señaló que la obligación de la comisión es volverlos a citar a los parlamentarios el próximo miércoles.

Zambrano señaló que por ahora la Comisión de la AN no trabajará con el Ministerio Público controlado por el régimen de Nicolás Maduro. “Si hacemos observaciones a la conducta de algunos poderes, este es el único país en el caso de Odebrecht no tiene a ningún sancionado, ha caído presidentes, ministros”, dijo desde la sede de comisión en el edificio administrativo del Parlamento en Caracas.

El día de ayer el dirigente del chavismo Francisco Torrealba le solicitó al Ministerio Público que solicitara información a la AN de la investigación.

Destacó que la investigación que realiza la Asamblea Nacional se están respetando todos los derechos legales establecidos en la Constitución.

