Gran cierre de campaña en Eje Guajira! Sobalvarro: Desde aquí nosotros garantizamos el triunfo PSUV

Sobalvarro señaló que el pueblo saldrá el seis de diciembre de forma masiva a rescatar la Asamblea Nacional (AN) y ganar

El economista, Alberto Sobalvarro Constituyente Territorial del municipio Almirante Padilla y Secretario de Finanzas del Comando de campaña Darío Vivas del Estado Zulia, por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro y del Gobernador Omar Prieto Fernández, realizó el multitudinario cierre de campaña acompañado del Alcalde de la entidad, Héctor Nava, en unidad PSUV- GPPSB, con todas las medidas de bioseguridad ante la covid-19, recorrieron las principales calles de Isla de Toas, junto al Pueblo.

El constituyente resaltó que durante la actividad del gran cierre de campaña se realizó una extraordinaria motocaravana, que partió desde el muelle “La puntica” donde más de 300 personas en bicicleta, motos y trimotos acompañaron el recorrido por la parroquia Isla de Toas, también se realizó una caminata por el sector de “Tara Tara” hasta “Las Cabeceras”, donde en la cancha se realizó el encuentro con los representantes y líderes de los 28 consejos comunales, todas las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH) y todas las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de la Oficina Parlamentaria Constituyente (OPC), evaluación de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS) de Insular Padilla y el pueblo en general.

Subrayó que los jefes de calle representan las estructuras de base y forman parte de las genialidades del PSUV, con quienes se llevó a cabo los detalles organizativos, la movilización del voto y el remate del Plan Casa por Casa, para garantizar la victoria de este 6 de diciembre.

Sobalvarro señaló que el pueblo saldrá el seis de diciembre de forma masiva a rescatar la Asamblea Nacional (AN) y ganar, “enfocados en el reto que nos colocó el Jefe de Estado en días pasados en su alocución presidencial, no dejaremos que nos quiten la Patria soberana que tanto nos ha costado tener”, dijo. Destacó que en esta actividad se llevó la alegría del PSUV y el próximo triunfo del rescate de la AN, “donde el pueblo insular le da total respaldo a las venideras elecciones parlamentarias”.

Por su parte, el alcalde Héctor Nava manifestó que toda la maquinaria roja, conjuntamente con todas las fuerzas de la Revolución en la Isla, está preparada para la gran victoria que obtendrá el municipio Almirante Padilla “extraordinario cierre de campaña en un acto de Unidad Revolucionaria, el próximo seis de diciembre, vamos unidos a vencer por la patria para el rescate de la Asamblea Nacional”.

Recalcó la importancia de la unidad y compromiso del rescate de la AN expresó “Cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de madre calla”.

En este gran cierre de campaña participaron autoridades y dirigentes revolucionarios; hubo una salutación y llamado a votar, de la parroquia Monagas por parte del Concejal Licenciado Marlon Díaz, por la parroquia Isla de Toas tuvo la participación el Concejal Higinio Ojeda y por la OPC participó el Concejal Doctor Engel Espina.

Además, el Intendente del municipio economista Darío Díaz, hizo un llamado a todos los habitantes para que en medio de todas las dificultades, de la pandemia, de la crisis económica, salgan a votar, también participaron el Concejal Ángel Benavídez y Daniel Villalobos, Intendente parroquial de Isla de Toas.

Sobalvarro señaló “nuestro llamado es a todos los venezolanos, desde el municipio insular para que por favor vamos a ejercer el derecho al voto consagrado en el artículo 5 de la soberana constitución, el llamado es PSUV, al Polo Patriótico, a los partidos de derecha vamos a votar todos, lo importante que el domingo nosotros sufraguemos mayoritariamente, que se consolide nuestra revolución y sobre todo el sistema democrático, que ganen los candidatos que hicieron las mejores propuestas al pueblo, los partidos que en verdad están haciendo propuestas de construcción nacional, vamos todos a votar para que tengamos una AN renovada, que en verdad trabaje por un proyecto de pais”, dijo.

Por último, detalló que en el municipio insular el 90% de los electores inscritos son militantes del PSUV, “aquí en el municipio Almirante Padilla por ahora futuro municipio Nigales está garantizado el triunfo del PSUV y el Gran Polo Patriótico”.

Resaltó que fue una campaña hermosa con “una responsabilidad muy grande la que el Presidente coloca en manos del pueblo y ahora nos toca a nosotros defenderlo”, puntualizó el constituyente.