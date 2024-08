Fiscal Saab: En cualquier momento María Machado y otros pudieran ser imputados

Durante una entrevista el fiscal, Tarek William Saab, señaló que si ella (María Machado) puede ser imputada por homicidio, a lo que afirmó que «en cualquier momento pudieran ser, cualquiera de ellos, responsabilizados como autores intelectuales de todos estos hechos»

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, señaló que continua la investigación sobre los hechos de violencia ocurridos en el país, luego de que la oposición extremista desconociera los resultados de las presidenciales.

Durante una visita a la sede del Grupo Últimas Noticias, Saab explicó cómo se preparó la violencia escenificada el lunes 29 y martes 30 de julio pasado.

«Aquí en este documento está el resumen de los otros dos de 400 páginas, donde se recogen las 600 diligencias desarrolladas para aclarar los hechos de violencia poselecciones», dijo.

Lea También: Fiscal General de la República: No hay orden de captura contra Machado ni González. «Lo que si hay es una investigación general» en marcha

Al preguntarle si los hechos poselectorales fueron una acción planificada o protestas espontáneas, el fiscal manifestó que «fue una acción progresivamente planificada por este sector de la extrema derecha que licuó, en una macrolicuadora, todas las experiencias fallidas que ha vivido Venezuela en la materia, una de golpe de Estado como el ocurrido el 11 y 12 de abril de 2002 y las guarimbas del 2003, con las del 2014 y 2017».

«Venezuela ha sido la tierra de ensayo más fértil de un enemigo imperial superpoderoso, que ha tenido de víctimas a millones de venezolanos», mencionó.

El medio destacó que el fiscal denominó esa situación ante el Consejo de Defensa de la Nación como una «guerra híbrida», a lo que Saab explicó que «siempre hablo de la guerra híbrida porque esta incluye intentos de golpe de Estado, lawfare (guerra jurídica), éxodo masivo de migrantes, ocasionando guerra psicológica para que las personas se vayan de su país de manera desesperada; sanciones para ocasionar una implosión del Gobierno y por esa vía se dé un cambio de las estructuras del Estado».

Durante la entrevista, se le preguntó «¿Dónde está el comando central de esas acciones?», la autoridad respondió que «a partir del 2017 con la llegada de Donald Trump al Gobierno de Estados Unidos y la imposición de las sanciones, toda esta mezcla de acciones criminales desde el exterior se unieron para, por escalada, intentar el derrocamiento del presidente Maduro».

A la vez, indicó que «intentaron con las sanciones en 2017 crear el caos económico para producir el éxodo masivo de millones de venezolanos, nosotros decimos que son 2 millones y medio, que ya es una cifra fuerte, donde un millón ha regresado. Ellos han usado eso como fuente de crisis, la de dividir a la familia y achacarle esa culpa al Estado y no a las sanciones.

Asimismo, el entrevistador le recordó que, antes de esa situación del 2017, hubo el derrocamiento momentáneo del presidente Hugo Chávez. Saab especificó que «hay que decir las cosas: Venezuela vivió una crisis terrible con el golpe contra Hugo Chávez que fue derrocado, pudo haber sido asesinado, pero Estados Unidos mantuvo una política yo diría más inteligente, a pesar de ese intento que promovió el golpe de Estado… de no escalar a lo que ocurrió con Nicolás Maduro».

También, en contexto de su exposición sobre guerra híbrida que incluye guerras psicológicas, se le preguntó si «¿El desconocimiento de los resultados de las presidenciales con la consecuente publicación de presuntas actas entra dentro de esa categoría?; ¿la decisión que tomó la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia pudiera contribuir a saldar esas dudas que se introdujeron con la publicación de unas presuntas actas por parte de quienes se presentan como ganadores, en específico Edmundo González Urrutia?».

El titular de la cartera, afirmó que en su «exposición ante el Consejo de Defensa de la Nacional y Consejo de Estado, recordé lo que fue el fraude de las primarias del 2023, donde, según las entrevistas que yo le hice a Jesús María Casal (Comisión de las Primarias), a los técnicos, ellos revelaron que allí no fuera no más de 400 mil personas. Yo le preguntó a Casal que dónde están esas actas y me dice que fueron quemadas el mismo día de las elecciones primarias. También le pregunté que en cuáles máquinas contaron los votos y me dice que ni siquiera eso estaba en los centros de votación, sino en casas de los llamados grupos que ellos fueron creando. Él dice: ‘Yo no sé nada de eso, esas actas luego las contabilizó Súmate’».

En este orden de ideas, Saab fue cuestionado sobre «¿Quién fue él o la responsable de esa situación descrita por Casal?», a lo que indicó que «la innombrable, que se ha autoproclamado líder. Hoy por hoy, los venezolanos la responsabilizan de todos estos muertos, que han sido asesinados en situaciones que no pueden calificarse de protestas».

Con esta afirmación del fiscal, el entrevistador señaló que si ella (María Machado) puede ser imputada por homicidio, a lo que afirmó que «en cualquier momento pudieran ser, cualquiera de ellos, responsabilizados como autores intelectuales de todos estos hechos».

También se le preguntó sobre la investigación que abrió el Ministerio Público hacia la página web que lanzó María Corina Machado para colgar unas presuntas actas con resultados de las presidenciales.

El fiscal aseveró que «la página web que cuelgan es lo mismo de lo que hicieron con la Comisión Nacional de Primarias y el bodrio de Súmate para decir que en vez de 300 mil personas fueron 2 millones y medio a votar en esas internas, me lo dijo Jesús María. Le pregunté por qué inscribía a una persona (en esas primarias) inhabilitada. Me dijo que era un chantaje, un mecanismo de presión, de extorsión para que en la Mesa de Diálogo se forzase le retiraran la inhabilitación de María Corina Machado para que fuese candidata».

Su respuesta hizo que se le preguntara «¿Qué analiza de esas presuntas actas colgadas por Machado?», señaló bien que «es imposible que en todas las actas te digan que el porcentaje fue 60 % a favor del candidato opositor, 40 % en contra. Aparte, todas las firmas son idénticas, las actas están escaneadas, borrosas. El efecto era impactar en la mente y justificar las protestas, entre comillas, porque son acciones terroristas».

«Yo estuve en todas las audiencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, allí fueron los representantes de los partidos de Edmundo González; el presidente de la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD) y de la MUD, ambos estuvieron. Yo accedí a preguntar que dónde estaban las actas. Ellos respondieron que las tenía Súmate. Si usted tiene las actas, usted las muestra; ese es el momento estelar. ¿Por qué no las mostró?», aseveró.

También, le recordaron el juicio que en el 2004 ordenó el Tribunal 41° de Caracas contra María Machado por conspiración, debido a su presunta conexión con entes extranjeros para financiar el revocatorio contra el entonces presidente Chávez, y le consultaron si ese juicio se inició.

«Fíjate tú, siempre es el mismo modus operandi: utilizar a Súmate, firmas planas, yo llamaría ahora, actas planas… para bajo la excusa del fraude hacer el uso indebido de una oportunidad electoral que te da Venezuela para conspirar. Esa investigación, más otras que hemos abierto, los llamados a que grupos policiales y militares se revelen contra el Estado, están en curso», destacó el fiscal.

Asimismo, en la entrevista se indagó si el fiscal ha tenido respuesta ante la solicitud que hizo al Tribunal Supremo de Justicia para determinar si el partido Voluntad Popular era un grupo terrorista.

El fiscal aseguró que «no le cabe la menor duda de que todo lo que han hecho está vinculado a eso. Los hemos visto ahora actuando acá. ¿Por qué aparece Gilbert Caro?, que fue un diputado. Gilbert Caro fue preso por homicidio, él instrumentalizó las acciones criminales del año 2017 y fue reincidente en el 2019. Y ahora aparece llamando a este pran, alias el Valle. Allí hay varios detenidos, incluyendo algunos funcionarios».

«(Funcionarios) de esas prisiones, vinculados a ese sistema. Por todo esto que te estoy narrando. Él (pran) lo delata. Yo presenté esa evidencia. Al igual que el otro, alias el Ratón. Todo, para que se generase un baño de sangre, que se creara un clima terrible y estuviera el mundo hablando de eso. Fíjate todo lo que ha hecho la extrema derecha en Inglaterra. Aquí, por ejemplo, los menores de 12 y 13 años son inimputables. Averigua en Inglaterra, muchos menores presos. Fíjate que aquí yo te tengo un resumen, un balance de 120 páginas de un documento de 400 páginas».

Habló también sobre el caso, por ejemplo, de «Alexander Aristiguieta Orta (43), quien cayó abatido a las 6:30 pm en la avenida San Martín, Capuchinos, formaba parte de las acciones criminales y terroristas, siendo impactado por una bala y trasladado a un centro asistencial donde fallece».

Saab señaló que, a través de videos de locales comerciales de la zona, «se presume que los responsables de su muerte corresponden a grupos civiles armados que se encontraban allí; encapuchados en moto pertenecientes a la banda del ‘Jefrito’ y ‘Los Boxeadores’».

«También está este caso, 29 de julio, 7:30 pm; Eudis Junior José Mendoza Roget, de 24 años. Estaba en Antímano, adyacente al Seguro Social. La víctima se encontraba en las situaciones violentas, donde se produjo una serie de disparos desde distintos ángulos, uno de esos disparos impactó a la víctima, la cual fue trasladada al hospital Pérez Carreño falleciendo posterior a su ingreso», agregó.

Explicó que «los presuntos responsables también son los mismos grupos desestabilizadores, promovidos por estos instigadores del odio. Se determinó la utilización de cuatro armas 9 mm y seis calibre 12».

Sobre los dos asesinados en El Valle: Anthony Enrique García Cañizales (20) y Olinger Montaño López (24), Saab manifestó que «esos fallecidos son imputables a la banda del 70, Cara de Niña y Platanero. Otro fallecido es Jeison Javier Bracho Martínez (22), responsables según videos, motorizados transeúntes. Recordemos que le pagaron a muchos motorizados para hacer estas acciones».

También, el fiscal hizo mención sobre los dos militares asesinados. Entre ellos, José Antonio Torrent Blanca, sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana, 26 años de edad. Presunto responsable: Reiner José Márquez Velásquez. Esa muerte ocurrió en Maracay el 29 de julio a las 6 pm, donde «miembros de grupos armados hicieron presencia en las distintas zonas del municipio Girardot entre los que destaca la avenida Bolívar de Maracay, donde accionaron sus armas contra la comisión».

Tuvo lugar la interrogante de si «¿Estos grupos tenían la instrucción de atacar establecimientos militares y policiales?», momento en el que Saab indicó que «sin duda. Esto no salió de la nada, porque en ninguna de estas llamadas ‘protestas’, yo las llamo acciones violentas de ataques a módulos policiales, alcaldías, sedes del CNE, unidades de transporte, quemaron 31 unidades, atacaron el Metro, solamente en un día y medio. Todos son atribuibles a estos grupos de extrema derecha».

«Yo describo el escenario de que Venezuela logró detener en seco este plan macabro a través de la unidad institucional, cívico, policial, militar y del pueblo, de querer convertirnos en lo que ya te dije: una Irak, una Libia, que nos roben todo el petróleo a cambio de la destrucción absoluta, que reine el caos. Hemos evitado que eso ocurra, lo hemos frenado eso en seco. Venezuela está en total normalidad, particularmente donde hubo más acciones terribles en algunos sectores del Área Metropolitana de Caracas. Fíjate un detalle: la clase media no salió a protestar ni pacíficamente ni violentamente. No salió su base social. ¿A quiénes recurrieron?, a delincuentes armados. Venezuela ha recobrado la paz, se está fortaleciendo cada día, estamos luchando fuertemente contra este enemigo tan poderoso», enfatizó el fiscal.