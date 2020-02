Diputado Ángel Medina: No estamos haciendo negocios con el regimen

Diputado Medina: nosotros creemos que el Parlamento tiene un competencia y el CNE no es el único paso para lograr las elecciones libres, pero si estamos siguiendo la ley del ente electoral

Caracas- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Ángel Medina, presidente del Comité Preliminar Electoral, señaló este viernes que “nosotros creemos que el Parlamento tiene un competencia y el CNE no es el único paso para lograr las elecciones libres, pero si estamos siguiendo la ley del ente electoral“.

Asimismo, indicó en el programa “Al Día Con Sergio”, transmitido por VPI, que “la presión internacional de la gira de Guaidó hizo que Maduro se uniera para la elección de los nuevos rectores del CNE“.

Elecciones libres

“El pueblo tiene tiempo que no elige y no debe ser así. Nosotros como comité no decidimos quién es rector del CNE, simplemente organizamos la convocatoria”, sumó.

Sostuvo que “hoy no hay elecciones, y si no las hay cómo participas. La prioridad es decir que la persona vote por un nuevo presidente o diputado“.

“No estamos haciendo negocios con el régimen, no puede verse de esta forma. Nuestro planteamiento es que los venezolanos puedan pronto elegir todo, presidente y hasta diputados. Debemos rescatar el voto”, apuntó.

"No estamos haciendo negocios con el régimen… no puede verse de esta forma" afirma el dip @AngelMedinaD en #aldiaconsergio @VPITV — Sergio Novelli (@SergioNovelli) February 28, 2020

Este es Art29 de la Ley Org del Poder Electoral, que rige el proceso para escoger rectores #CNE Importante saber que nuestra labor como Comisión Preliminar Electoral es organizar las convocatorias,

NOSOTROS NO DECIDIMOS QUIEN ES RECTOR,

ESO LO HACE LA ASAMBLEA NACIONAL pic.twitter.com/ofFLS3URNs — Angel Medina Devis (@AngelMedinaD) February 28, 2020

La diatriba entorno a la eleccion de los rectores del CNE, ha generado diversas reacciones em el parlamento, agregó el Diputado de la Asamblea Nacional, Medina en su cuenta Twitter (@AngelMedinaD) que “Desde los factores políticos que queremos un cambio, nos hemos propuesto una ruta que pasa por elegir un nuevo CNE electo por esta Asamblea Nacional”.

La @AsambleaVE aprobó el informe de la Comisión Preliminar para reformar el CNE y consolidar unas elecciones verdaderamente libres en la que los venezolanos puedan escoger y su voluntad sea respetada. #SesiónAN — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) February 27, 2020

El diputado de Primero Justicia, subrayó que todo acto que busque constituir un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) debe hacerse ante la Asamblea Nacional (AN) que preside Juan Guaidó.

“Esta Asamblea Nacional es la que reconoce el país y el mundo, lo otro es invento, no existe. Para nosotros, todo acto que permita constituir un nuevo CNE debe hacerse ante esta Asamblea Nacional, en la que estoy yo, estás tú y estamos todos”, señaló Medina.

