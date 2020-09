David De Lima se defendió de las acusaciones de Mike Pompeo

View this post on Instagram

El dirigente David de Lima se defendió tras ser sancionado por Estados Unidos por sus vinculaciones con Alex Saab. En un video colgado en Twitter, De Lima se dirigió directamente al secretario del Departamento de Estado de EEUU, Mike Pompeo, a quien le pidió “cambiar de asesores” para que “conozca la situación de Venezuela”. “Usted está meando fuera del perol, porque no tengo cuentas ni bienes fuera de Venezuela, porque tengo 16 años sin ocupar cargos públicos, no tengo contactos con el Estado venezolano, de manera que todo lo que están haciendo no es más que una injusticia sobre un rumor”.