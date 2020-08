Claudio Fermín: no conocía las graves denuncias sobre Acosta Carlez

Luego de enterarse de que el general instaló unas vallas machistas cuando fue gobernador de Carabobo, el presidente de Soluciones afirmó que su candidatura a diputado será “analizada” en “colectivo”

El presidente de Soluciones, Claudio Fermín, aseguró el miércoles que desconocía las graves denuncias sobre la gestión en la Gobernación de Carabobo del general Luis Felipe Acosta Carlez, candidato a diputado de su partido por dicho estado.

Fermín, integrante de la Mesa de Diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, tuvo que hacer una explicación debido a que, al conocerse la candidatura de Acosta Carlez, recibió cientos de críticas por la controversia que rodea a la figura del militar.

“En Soluciones no conocíamos las graves denuncias que recibimos hoy a través de ciudadanos preocupados en las redes sociales y que agradecemos a la colectividad. Hace minutos nos han mostrado, en particular, las vallas que instaló el general cuando fue gobernador de Carabobo”, dijo.

Señaló que el general, que fue gobernador de Carabobo de 2004 a 2008, se acercó al equipo de Soluciones como independiente para manifestar su voluntad de “seguir trabajando por su estado”.

“Como movimiento de bases, valoramos su labor en beneficio de los sectores populares. Por eso lo inscribimos como candidato en cumplimiento de la amplitud que ha sido nuestra política hacia todos los sectores, en pro del entendimiento entre los venezolanos, que consideramos clave para reconciliar y reinstitucionalizar a Venezuela y superar la polarización”, agregó.

Fermín afirmó que la candidatura de Acosta Carlez será “analizada” en “colectivo”, especialmente por el contenido de las mencionadas vallas, muy criticadas cuando el general fue gobernador porque se mostraban portadas de periódicos y revistas con mujeres en bikini y alusiones de que ese tipo de publicaciones era la causa de los delitos de abuso sexual.

Para quienes son muy jóvenes para recordarlo, Acosta Carlez es un General chavista que se hizo famoso por patán y represor de mujeres. Fue electo gobernador de Carabobo después de salir en TV eructando cuando allanó un galpón durante el paro de 2002/2003 pic.twitter.com/WKyQEfEi2P — .·. Ramón E Marquez .·. (@remarqueze) August 26, 2020

“El contenido de las vallas contradice nuestra política de derechos humanos, de defensa de los derechos de la mujer, del respeto, aliento y apoyo al feminismo, de lucha por la igualdad y apoyo solidario e irrestricto a las víctimas”, dijo el dirigente político.

Pero el general Acosta Carlez también es conocido por su actuación en enero de 2003, cuando en medio de un allanamiento a Coca-Cola, en el que acusó a empresarios de retener refrescos para venderlos más caros, eructó frente a las cámaras.

Cuando una de las periodistas le preguntó si lo que hizo no era mala educación, él contestó, burlándose de los comunicadores: “No, no. Tú sabes que fue un instinto y se me salió. Perdón. Mucho gas porque estaba caliente”.