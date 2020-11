Candidatos del Psuv y el Gppsb arrancaron campaña electoral en el oeste marabino

En la Curva de Molina en Maracaibo, estado Zulia, el candidato a diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el circuito 4 de la capital zuliana, Fidel Madroñero, dio inicio a la campaña rumbo a las elecciones parlamentarias del venidero 06 de diciembre.

En la actividad participaron el gobernador y vicepresidente territorial del PSUV para el estado Zulia, Omar Prieto; la candidata y primera en el voto lista, Aloha Núñez; el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, residentes del oeste de esa ciudad y la militancia revolucionaria.

Madroñero manifestó que quienes asumieron la dirección de la AN en enero de 2016 aseguraron que le quedaban seis meses al gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Hoy, cinco años después, les digo a ellos (ultraderecha) que le quedan pocos días en la Asamblea Nacional, ya que el pueblo volverá al Palacio Federal Legislativo en el inicio del año 2021”, aseveró.

El joven revolucionario recalcó que “un diputado debe ser capaz de ser el motor para llevar a cabo las transformaciones de las duras realidades que se viven en el país por culpa de los enemigos de Venezuela”.

Por su parte, el vicepresidente territorial de la tolda roja en el estado Zulia, Omar Prieto resaltó la necesidad de tener diputados que trabajen por el bienestar de la población. “Necesitamos tener en la Asamblea Nacional, y aquí en los barrios, a hombres y mujeres que de verdad respondan a las necesidades con las que estamos batallando”.

Entretanto, la aspirante a la AN, Aloha Núñez, subrayó que la campaña rumbo a la AN no está basada en la búsqueda de votos, sino en “escuchar y conocer las dificultades sociales y económicas de la gente, para construir junto a todo el pueblo del Zulia, las soluciones que el Parlamento puede y debe hacer junto al Jefe de Estado”, indicó.