Cabello a Guaidó: Que haga un rollito con el «Acuerdo de Salvación Nacional»

Cabello dijo que Guaidó tome el oficio firmado con su sanción y «hacer un rollito y guardarlo donde crea conveniente»

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, señaló que el «Acuerdo de Salvación Nacional» evidencia el «desespero», de Juan Guaidó, «al ver que ha quedado por fuera en el proceso democrático venezolano, promete cosas sobre las que no tiene poder de decisión».

«A mí no me importa la sanción en lo personal porque tengo mi conciencia totalmente tranquila», sentenció al tiempo que aseveró que Alimaña está tan desprestigiado que no tiene cualidad para pedir ni quitar sanciones porque ya no es ni siquiera cómo lo calificó la Unión Europea, un ‘interlocutor válido’, sino la nada.

Maduro sí acepto la propuesta de Guaidó

A pesar de la negativa de Cabello, Nicolás Maduro sí aceptó la propuesta de Guaidó para iniciar un proceso de negociación “para ver qué se saca de ahí”. De tal forma, estuvo de acuerdo con iniciar conversaciones, con la interlocución de la Unión Europea y Noruega, para conseguir un acuerdo entre todas las partes.

“Estoy de acuerdo, con la ayuda de la Unión Europea, Noruega, el Grupo de Contacto de Venezuela, cuando quieran, donde quieran y como quieran. Estoy listo para reunirme con toda la oposición, para ver qué se saca de ahí. Si se saca algo bueno y ellos abandonan el camino de la guerra, la invasión, el atentado y el golpe de estado”, dijo Maduro.

Sin embargo, aunque Maduro aceptó la proposición pocas horas antes, Cabello insistió que “el camino es la democracia”, instando a participar en las elecciones regionales. “Te quieres dar colita a ver si te dejan. Ahora dice que él puede levantar las sanciones, pero eso es mentira“, dijo a Guaidó.